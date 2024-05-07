Nihat Doğan ve Arzu Doğan'dan boşanma kararı: Ev tapusu verdi... İşte boşanma sebebi

Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan ile geçtiğimiz yıllarda evlenmişti. Çift daha sonra oğlu Badıkan'ı kucağına almıştı.

1 buçuk yaşında oğlu olan çift boşanma kararı aldı. Evlerini ayıran çift anlaşmalı olarak boşanıyor.

"EVLİLİĞİNDE BİR SÜREDİR SIKINTI VAR"

İkili nafaka ve tazminatta anlaştılar. Nihat Doğan eşi ve ve oğlunun oturması için bir evin tapusunu verdi.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, çiftin boşanmasının sebebi konserlerden sonra evde kıskançlık krizlerinin kopmuş olması. Çiftin evliliğinde iddiaya göre bir süreden beridir sıkıntı var.







