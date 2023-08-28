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Chloe Loughnan en sonunda patladı! Nafaka detayı dikkat çekti... Serdar Ortaç takılarını satıp kumara...

28.08.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç ile boşandıktan sonra sık sık eski kocasının hedefinde olan Chloe Loughnan en sonunda patladı. Manken, ailesinin yanında İrlanda’ya döndüğü zamanlarda Serdar Ortaç'ın kendisinin takılarını satıp kumar oynadığını söyledi. Bununla da kalmadı nafaka gerçeğini de anlattı. İşte olay iddialar...

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2014 yılında nikah masasına oturmuş, 8 yıllık birlikteliğin ardından ise 2019 yılında boşanmışlardı. Boşanma sonrası eski kocasının evine haciz göndermekle suçlanan manken son günlerde Ortaç'ın sözlerinin de hedefinde.

Uzun zamandır sessizliğini koruyan Chloe Loughnan, eski kocasının 'Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara; ayıp, yazık lan erkeklere' diyen Ortaç, 'Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar' sözleri sonrası patladı.

Esin Övet ve Timuçin Güner’in Youtube’da yayınlanan ‘Konuşa Konuşa’ programına konuk olan Chloe Loughnan herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu.

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DİKKAT ÇEKEN NAFAKA DETAYI

Serdar Ortaç'tan boşanmamak için terapiye gittiğini açıklayan manken o dönem zor günler geçirdiğini söyledi.

Güzel manken ayrıca eski eşinin avukatıyla o dönem oturup konuşarak ve anlaşarak ve nafakasız boşandığını söyledi ve ekledi:

"Hiç kimsenin evine haciz koymamıştım ben para alamıyorum eski kocamdan nafaka diye bir şey yok. Kıyafetlerimi bile almadım. Kıyafetlerimi insanlara vermiş."

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KIYAFETLERİNİ BİLE EVDEN ALAMAMIŞ

Chloe Loughnan "Eski kocam kumarı benden daha çok sevdi. Kalkıyordum evde olmuyordu" dedi. Chloe Loughnan ailesinin yanında İrlanda’ya döndüğü zamanlarda Serdar Ortaç'ın, kendisinin takılarını satıp kumar oynadığını iddia etti.

Ekran Alıntısı

Chloe Loughnan "Eğer o zamanlar çocuk yapsaydım kötü anne olurdum, böyle bir hayata doğurmak istemezdim. Bizim kavgalarımız normal değildi. Bir süre sonra sustum garsonlar bile şaşırıyordu" dedi.

Artık mutlu bir hayat sürmek ve çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Chloe, Serdar Ortaç'tan nafaka almak bir kenara dursun kendisinden ev, araba istemediğini hatta evden çıkarken kıyafetlerini dahi alamadığını çünkü Serdar Ortaç'ın göndermediğini de açıklamasında söyledi.


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Chloe Loughnan Serdar Ortaç turu

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