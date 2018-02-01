Chloe Loughnan'ın fit fiziğinin sırrı ortaya çıktı

Şarkıcı Serdar Ortaç’ın genç eşi Chloe geride yaz verdiği bikinili görüntülerle uzun süre konuşulmuş fit vücuduyla ilgili çok sayıda yorum almıştı. Aynı zamanda kendi tasarımı olan iç çamaşırları için mankenlik de yapan Chloe, fiziğini korumak adına ne kadar ağır bir tempoda çalıştığını gözler önüne serdi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla spor temposunu ortaya koyan Chloe Loughnan, profesyonel sporcuların yaptığına benzer çalışmalar yaptığını ve böylelikle çekici bir fiziğe sahip olmanın bedelinin ne kadar ağır olduğunu da göstermiş oldu.

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