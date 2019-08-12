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Chloe Loughnan Serdar Ortaç'tan villanın yarısını istedi mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı; nafaka iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Güzel modelin Ortaç'tan villanın yarısını istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Chloe Loughnan Serdar Ortaç'tan villanın yarısını istedi mi?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile İrlandalı model Chloe Loughnan geçtiğimiz perşembe günü tek celsede boşanmıştı.

5 yıllık evliliklerini 5 dakikada sonlandıran çiftten Chloe Loughnan "Severek ayrıldık" demiş, popçu ise "Hep arkadaş kalacağız" şeklinde konuşmuştu. Son olarak çiftle ilgili merakla beklenen nafaka detayları ortaya çıktı.

İddialara göre Chloe, Emirgan'daki oturdukları 20 milyon lira değerindeki iki katlı villanın yarısını istemişti. Serdar Ortaç ise Chloe'nin bu teklifini kabul etmedi. Ama yeni bir ev bulana kadar yanında kalmasına müsaade etti.

Bu iddialar sonrası Serdar Ortaç'tan jet açıklama geldi. Ortaç eski eşinin ev istediği iddialarını yalanladı.

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Ortaç açıklamasında "biz anlaşarak boşandık" dedi.


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