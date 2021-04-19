Chloe Loughnan tatile gidince mutlu oldu! Pozlarına beğeni yağdı

Serdar Ortaç'ın 2019 yılında evliliğini sonlandırdığı eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan, Meksika tatiline devam ediyor.

Sosyal medya hesabından tatilden fotoğraf karelerini paylaşan model, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü isim pandemi sonrası böyle bir tatili yaptığı için mutlu olduğunu söylerken açıklamasında "Cennette gibi uyandım. Bir yıldan sonra bu macera için minnettarım ve bir daha asla seyahat etme özgürlüğünü hafife almayacağım. Aslında garsona ilk siparişimi verirken duygusallaştım" dedi.

Bikinili pozlarıyla fitliğini ve güzelliğini sergileyen Chloe Loughnan, kumsalda oturduğu sıradaki pozu ile çok konuşuldu. Fotoğrafında fit görünmek için karnını içine çektiği görülen Loughnan, kullanıcılar tarafından yüzlerce yorum aldı.



Garip hareketini neden yaptığını sorgulayan çoğu kullanıcı, bu hareketi anlamsız bulurken kimileri ise "Karın içeri göğüs dışarı" şeklinde yorumda bulundu.

