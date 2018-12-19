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Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.12.2018 10:17 | Son Güncelleme

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın uzun süredir eşi Chole Loughnan ile boşanacakları iddia ediliyor. Her seferinde çıkan bu iddiaları yalanlayan Ortaç'a uzun süredir sessizliğini koruyan Loughnan'dan destek geldi.

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Chole Loughnan ekim ayında arkadaşıyla gittiği ABD gezisinde trafik kazası geçirerek yaralanmıştı. Ortaç’ın ABD’de kaza geçiren eşi Chloe Loughnan’ın yanına gitmemesi akıllara ‘boşanacaklar’ mı iddialarını getirdi.

Çıkan bu iddialar sonrası her seferinde ayrılmayacaklarını belirten Serdar Ortaç’a destek eşi Chloe Loughnan’dan geldi.

Sözcü'nün haberine göre; 2014 senesinde Serdar Ortaç’la dünyaevine giren güzel manken Chloe Loughnan boşanacakları yönünde çıkan iddiaları asılsız bulduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

İLİŞKİSİNE SAHİP ÇIKTI

Şu sıralar Miami’de bulunan Chloe Loughnan, yaptığı açıklamada, Christmas’ı 24 Aralık’ta ailesiyle birlikte kutlayacağını ve 2019 Ocak ayının ilk haftası Türkiye’ye döneceğini belirtti.

Loughnan: “Çıkan bu haberlerle alakalı yorum yapmaya gerek yok, gerçeklik payı kesinlikle yok. Ben mutluyum huzurluyum, ocak ayında Türkiye’ye dönüyorum” ifadelerini kullandı.

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Chole Loughnan serdar ortaç

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