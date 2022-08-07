YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmir'de gündemi değerlendirdi:

CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmir'de gündemi değerlendirdi:

07.08.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(KPSS ile ilgili iddialar) 1,6 milyon kişinin 8 milyona varan ailesini huzursuz ettiniz, mutsuz ettiniz, mağdur ettiniz" - (Mehmet Ali Çelebi'nin açıklamaları) Dünya kadar laf ederek CHP'den gittiği zaman, 'burası babaevi, gidersin ancak babaevini yıkıp, yakmazsın' dedim. Bugün de gördük ki AK Parti'ye gidecekmiş. Yalanlamıyor."

CHP Grup Başkanvekili Özel, İzmir'de gündemi değerlendirdi:

İZMİR (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili iddialar ve sınavın iptalinin, sınava giren 1,6 milyon kişi ile ailelerini mağdur ettiğini belirterek, sınav stresi yaşayanların duygusal olarak da kötü durumda olduklarına yönelik mesajlar aldıklarını ifade etti.

CHP İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Özel, KPSS sorularının AK Parti döneminde FETÖ tarafından çalındığını, servis edildiğini ve cevap anahtarlarının dağıtıldığını, cemaat mensuplarının kamu personeli olarak yerleştirilmesine imkan sağlandığını söyledi.

Bugün FETÖ'nün bir kenara itildiğini ama onun yerini başka cemaatlerin aldığını iddia eden Özel, aynı yöntemlerin ve kötücül aklın devrede olduğunu öne sürdü.

Özel, gençlerin seslerini sosyal medyadan tüm Türkiye'ye duyurduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşımımızı şöyle ifade etmek isterim. 1,6 milyon kişi bu sınava girdi. Tüm siyasilere şöyle telefonlar geliyor: 'Tam sınav stresi bitmişti, yeniden başladı.' 'Çocuğum o günden beri odasından çıkmıyor, yemek yiyemiyor, ben bir daha bu strese nasıl dayanırım'... Bu duygudan haberiniz var mı Recep Tayyip Erdoğan? Meselenin bu boyutunu biliyor musunuz? 'Sınavı yeniden yapacağız' demekle 'Merak etmeyin sınav parası bu sefer bizden' demekle oluyor mu? O sınava girip başarılı olup da gerçek sınavda başarısız olabilecek arkadaşlar, bu aradaki dönemde çalışmak zorunda olan arkadaşlar, o gün sınav geldiğinde hasta olacaklar, şansı yaver gidemeyenler bugün hak ettikleri bir şeyi o gün kaybedecekler. 1,6 milyon kişinin 8 milyona varan ailesini huzursuz ettiniz, mutsuz ettiniz, mağdur ettiniz."

- Esnaf ziyareti çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin basında yer alan bir demecinde "sokakta insanların sıcak ilgisiyle karşılaştığına" yönelik açıklamalarda bulunduğunu dile getiren Özel, bu iddiayı ispata davet ettiklerini ifade etti.

Özel, "Siyaset iddia ve ispat işidir. İstediğiniz gün esnafı gezelim sizinle, bütün ajanslar ve televizyonlar olsun, yarım saat esnaf gezelim. İster Viranşehir, ister Kemeraltı. Sokağa çıkacak haliniz yok, bir de üstüne iddialı laflar ediyorsanız size hodri meydan diyoruz." diye konuştu.

- "Büyük bir mücadele vereceğiz"

Aliağa'da sökümü planlanan "NAe Sao Paulo" isimli uçak gemisine ilişkin de değerlendirme yapan Özel, Brezilya'daki hukuk sürecinde gemiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı alındığı ancak geminin yolundan çevrilmediğini iddia ederek, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Özel, "Brezilya'nın kendi girişmediği bir ölüm ticaretine Türkiye, İzmir ve Aliağa'nın alet edilmesini kabul etmiyoruz. Bizi bu işe karıştırmayın. Yolundan dönerse ne ala, büyük tehlikeden kurtulmuş oluruz, dönmezse büyük bir mücadele vereceğiz." dedi.

Bir gazetecinin, "bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin Cumhur İttifakı ile ilgili yaptığı açıklamaları nasıl değerlendirdikleri" yönündeki sorusu üzerine Özel, cezaevinde olduğu sırada Çelebi'yi Veli Ağbaba ve Nurettin Demir ile ziyaret ettiklerini, herkes darbecilikle suçlarken ona sahip çıktıklarını söyledi.

Sosyal medyaya yansıyan açıklamalar ve kamuoyunun tepkisinin ortada olduğunu ifade eden Özel, "Dünya kadar laf ederek CHP'den gittiği zaman, 'burası babaevi, gidersin ancak babaevini yıkıp, yakmazsın' dedim. Memleket Partisi'ne gitti oradan da ayrıldı. MHP ile temasları oldu gördük. Bugün de gördük ki AK Parti'ye gidecekmiş. Yalanlamıyor. Bunu niçin yapıyor? Milletvekilliğini sürdürmek için AK Parti'ye gidiyor. Bunun izahı yok." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göztepe, Isaac Atanga'yı transfer ettiGöztepe, Isaac Atanga'yı transfer etti
İzmir'de düzenlenen operasyonda ilçe nüfus müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandıİzmir'de düzenlenen operasyonda ilçe nüfus müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı
Artvin'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldüArtvin'de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon KPSS

İzmir Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
04:36
Sabah
06:11
Öğle
13:22
İkindi
17:11
Akşam
20:23
Yatsı
21:52

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Pazar

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Serhat Eczanesi
Aliaga
Feyza Eczanesi
Balcova
Ilıca Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.