CHP'li Veli Ağbaba'dan şaşırtan iddia: Pamela'nın konseri iptal edilmiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da 17-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında sahne alacak Pamela'nın konserinin iptal edildiğini iddia etti.

"BAŞKANLAR DEĞİŞİYOR, ANLAYIŞLAR DEĞİŞMİYOR"

Twitter hesabından Pamela konseri hakkında paylaşım yapan Ağbaba, "Malatya Kayısı Fuarı 5 yıl sonra tekrar yapılıyor. İstanbul seçimlerinde 'Her şey çok güzel olacak' dediği için sanatçı Pamela'nın Malatya Kayısı Fuarı'ndaki konseri iptal edilmiş.

1 Temmuz'da afişlerdeki Pamela 15 Temmuz'da silinmiş. Başkanlar değişiyor, anlayış değişmiyor" dedi.

Ağbaba'nın tweetinin ardından şarkıcı Pamela'dan konu hakkında bir açıklama gelmedi.

