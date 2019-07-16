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CHP'li Veli Ağbaba'dan şaşırtan iddia: Pamela'nın konseri iptal edilmiş

zeynep.ok zeynep.ok
TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.07.2019 09:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şarkıcı Pamela'nın yenilenen İstanbul seçimlerinde "Her şey çok güzel olacak" paylaşımı yaptığı için Malatya'daki konserinin iptal edildiğini iddia etti.

CHP'li Veli Ağbaba'dan şaşırtan iddia: Pamela'nın konseri iptal edilmiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da 17-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında sahne alacak Pamela'nın konserinin iptal edildiğini iddia etti.

"BAŞKANLAR DEĞİŞİYOR, ANLAYIŞLAR DEĞİŞMİYOR"

Twitter hesabından Pamela konseri hakkında paylaşım yapan Ağbaba, "Malatya Kayısı Fuarı 5 yıl sonra tekrar yapılıyor. İstanbul seçimlerinde 'Her şey çok güzel olacak' dediği için sanatçı Pamela'nın Malatya Kayısı Fuarı'ndaki konseri iptal edilmiş.

1 Temmuz'da afişlerdeki Pamela 15 Temmuz'da silinmiş. Başkanlar değişiyor, anlayış değişmiyor" dedi.

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Ağbaba'nın tweetinin ardından şarkıcı Pamela'dan konu hakkında bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Pamela Veli Ağbaba her şey güzel olacak

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