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CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu 'Benimle birlikte misiniz?' demişti! Ünlü isimden destek geldi...

23.09.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yapmış olduğu çağrı Ankara kulislerine hareketlilik getirmişti. Partililerine "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diyerek seslenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlanmıştı. Kılıçdaroğlu'na bir destek de ünlü sunucu Öykü Serter'den geldi. İşte detaylar...

CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu 'Benimle birlikte misiniz?' demişti! Ünlü isimden destek geldi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de gerçekleştirilen ve CHP TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yapmış olduğu çağrı toplantının açılışına damga vurdu. CHP lideri "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diyerek partililere seslendi.

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ÖYKÜ SERTER'DEN YANIT

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına ünlü sunucu Öykü Serter'den destek geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Öykü Serter, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının olduğu gönderisinde "Yeneceğiz. Başkanım." ifadelerini kullandı.

BİR DESTEK DE AHMET ÜMİT'TEN

Kılıçdaroğlu'na bir destek de ünlü şair Ahmet Ümit'ten geldi. Ümit, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaştı ve "Aydınlık yarınlar, demokratik ve özgür bir Türkiye'yi hep birlikte kurmak için yanındayım Kılıçdaroğlu" notunu düştü.


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