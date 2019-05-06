Chris Brown'ın Rihanna yorumu tepki çekti

Suudi iş adamı Hasan Cemil ile aşk yaşayan ve müzik kariyerinin yanında kurduğu iç çamaşırı markası Savage x Fenty’nin tanıtımlarını kendi yapan Rihanna'nın Instagram paylaşımının altına tepki çeken bir yorum geldi.

Chris Brown 10 yıl önce şiddet uyguladığı eski sevgilisinin paylaşımının altına "İnterneti çökertmek üzeresin, yükselmeye devam et kraliçe!” yazdı.

Ri-Ri’den yakın zamanda müzikle ilgili projeler de beklediğini belirten Brown’a, tepki yağdı.

Barbadoslu yıldızın hayranları "Onu rahat bırak!" paylaşımları yaparak durumdan duydukları rahatsızlıkları dile getirdi.

Rihanna kendisine şiddet uyguladığı için 2009 yılında Brown’dan ayrılmıştı.

Beş yıl boyunca gözetim altında tutulmak kaydıyla şartlı tahliye olan ve kamu hizmeti cezası alan Chris Brown, Ri-Ri ile yaşadıkları kavgayı, "Beni tekmelemeye çalıştığını hatırlıyorum. Sadece çok üzgündü. Sonra ben ona gerçekten vurdum. Sıkı bir yumruktu, dudağı patladı. Gördüğümde şoke oldum. Neden ona vurdum ki? Sonra benim yüzüme kan tükürdü, bu beni daha da kızdırdı. Gerçekten kavga ettik" diyerek özetlemişti. Brown geçtiğimiz aylarda da Paris'te tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

