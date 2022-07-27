Chris Rock, Will Smith'in tokatıyla ilgili suskunluğunu bozdu!

94'üncü Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı.

5 AY SONRA KONUŞTU

Gündemi uzun bir süre meşgul eden olayından üzerinden 5 ay geçmesinin ardından Rock sonunda tokatla ilgili konuştu.



Yaşanan olayla ilgili daha önce espri yapan ve suç duyusunda bulunmayan komedyen, New York’ta Madison Square Garden’da oyuncu Kevin Hart ve komedyen Dave Chapelle ile stand-up yaparken Smith’e göndermede bulundu.



"BELLİ Kİ HİÇ SURATINA YUMRUK YEMEMİŞ"

Rock, Oscar’daki hadiseye atıfta bulunarak “Sözlerin acıttığını söyleyenler belli ki hiç suratına yumruk yememiş” ifadesini kullandı.

HART SAHNEYE KEÇİ ÇIKARDI

Sahneye bir keçi çıkaran Kevin Hart “Dave’e bu keçiyi Chris’e hediye edeceğimi söylemiştim” ifadesinin ardından keçinin adının Will Smith olduğunu söyledi. Hart “Chris, bir usta, arkadaş ve ilham kaynağı. Bugün kariyerimde olduğum yerde büyük payı var. O benim *keçim" dedi.

*Keçi İngilizce'de "Goat" demek. "G.O.A.T" ise "Greatest of all time" yani "Tüm zamanların en iyisi" anlamına geliyor.

