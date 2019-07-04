Chrissy Teigen ailesiyle yatta! Sıcak bunalttı

Ünlü model Chrissy Teigen ve müzisyen eşi John Legend, iki çocuklarıyla birlikte tatile çıktı. 2013 yılında evlenen ünlü çift, bu yıl tatil için İtalya'nın romantik Portofino kentini seçti.

Lüks bir yatla denize açılan çift, sık sık güneşlendi ya da yattaki jakuzide serinledi.

Teigen ve Legend bir ara minik oğullarıyla birlikte jakuzide vakit geçirdi.

Bebeklerini serinleten çift, daha sonra onu kendileriyle birlikte yatta bulunan dadısına teslim etti.

Chrissy Teigen ve John Legend, 2013 yılında aile ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle evlendi. Çiftin Luna adında bir kızı ve Miles adında bir oğlu bulunuyor.



