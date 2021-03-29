MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Chrissy Teigen cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Chrissy Teigen cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

29.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı model ve televizyon yıldızı Chrissy Teigen "Şimdiye kadar ilişkiye girdiğiniz en tuhaf yer neresiydi?" sorusuna bomba bir itirafla yanıt verdi.

Chrissy Teigen cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Amerikalı model ve televizyon yıldızı Chrissy Teigen, katıldığı bir gece programında cinsel hayatıyla ilgili ağızları açık bırakacak itiraflarda bulundu. Program sunucusu James Corden'in "Şimdiye kadar ilişkiye girdiğiniz en tuhaf yer neresiydi?" sorusuna Tigen, kocası ile demokratların konferansı sırasında, salonun tuvaletinde ilişkiye girdiğini söyledi.

Ünlü model gündeme bomba gibi düşen itirafından sonra, yıllar önce kendisine GRAMMY ödülleri sırasında da aynı sorunun sorulduğunu o zaman sadece '' Obama şey'' dediğini söyledi.

1

'HERKES O VİDEOYU KONUŞTU'

Kocasıyla ilişkiye girdiği tarihi söylemeyen Chrissy Teigen, 2008 yılında Obama başkan seçilmeden önce demokratların konferansına katıldığını gösteren bir video YouTube'da yayınlandı. Videonun ortaya çıkmasından sonra Chrissy Teigen'ın 2008 yılındaki konferansta eşiyle ilişkiye girdikleri dedikodularının ortaya atılmasına sebep oldu.

2

Chrissy Teigen, ayrıca kocası John Legend ile bir meyve suyu standı, Los Angeles'ta bazı giyim mağazaları gibi halka açık yerlerde ilişkiye girdiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
Yıllar ona acımadı! Son hali gündemdeYıllar ona acımadı! Son hali gündemde
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
Chrissy Teigen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

İsyan etti! 'Ben tecavüzcü değilim'

İsyan etti! 'Ben tecavüzcü değilim'

Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Diğer Haberler

Rojin Haspolat kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Rojin Haspolat’ın biyografisi…

Rojin Haspolat, Ozan Tufan'ın en büyük destekçisi oldu

Doğuş'un son hali görenleri şaşırttı

Doğuş'un eski halinden eser kalmadı!

Yıllar Doğuş'a acımadı! Son hali gündemde

Yıllar ona acımadı! Son hali gündemde

Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza Bey'in küçük kızı Ayşe çok güzel bir genç kız oldu! İşte Şebnem Ceceli'nin son hali

Yaprak Dökümü'nün küçük kızıydı! Son hali inanılmaz

Madonna müstehcen pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü

Müstehcen pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.