Chrissy Teigen cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Amerikalı model ve televizyon yıldızı Chrissy Teigen, katıldığı bir gece programında cinsel hayatıyla ilgili ağızları açık bırakacak itiraflarda bulundu. Program sunucusu James Corden'in "Şimdiye kadar ilişkiye girdiğiniz en tuhaf yer neresiydi?" sorusuna Tigen, kocası ile demokratların konferansı sırasında, salonun tuvaletinde ilişkiye girdiğini söyledi.

Ünlü model gündeme bomba gibi düşen itirafından sonra, yıllar önce kendisine GRAMMY ödülleri sırasında da aynı sorunun sorulduğunu o zaman sadece '' Obama şey'' dediğini söyledi.

'HERKES O VİDEOYU KONUŞTU'

Kocasıyla ilişkiye girdiği tarihi söylemeyen Chrissy Teigen, 2008 yılında Obama başkan seçilmeden önce demokratların konferansına katıldığını gösteren bir video YouTube'da yayınlandı. Videonun ortaya çıkmasından sonra Chrissy Teigen'ın 2008 yılındaki konferansta eşiyle ilişkiye girdikleri dedikodularının ortaya atılmasına sebep oldu.

Chrissy Teigen, ayrıca kocası John Legend ile bir meyve suyu standı, Los Angeles'ta bazı giyim mağazaları gibi halka açık yerlerde ilişkiye girdiğini söyledi.

