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Chrissy Teigen göğüs implantlarına veda ettikten sonra göğüslerini görücüye çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 11:00 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı John Legend'ın model ve sunucu eşi Chrissy Teigen göğüs implantlarını çıkarınca üstsüz pozlarını paylaşmaya başladı. Ünlü isim son pozuyla dikkat çekti

ABD’li Sports Illustrated Swimsuit modeli ve Lip Sync Battle’ın meşhur sunucusu Chrissy Teigen cesur pozlarıyla sık sık gündem oluyor.

Teigen göğüs implantlarını çıkartırmış ve açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

“20’li yaşlarımda göğüslerimi yeniden yaptırdım" diyen Teigen açıklamasında "Aslında durum biraz bikini ve mayo giyimiyle ilgiliydi, çünkü modellik yapıyordum ve yaslandığımda göğüslerimin ortaya çıkmasını istiyordum” demişti.

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Yıllar sonra çocuk sahibi olduğu sırada ise Teigen, süt nedeniyle göğüsleri daha fazla büyüyünce, “İşte şimdi mahvoldum” diyerek dert yanmış. Ünlü isim, taktırdığı silikonların sadece göğüslerini daha sıkı ve yuvarlak gösterdiğini, göğüs ölçüsünde herhangi bir büyüme sağlamadığını da açıklamıştı.

Bu açıklamalarından sonra ünlü isim göğüs implantlarına veda etmişti. Teigen yeni halini sergilemeyi ihmal etmedi ve ayna karşısında üstsüz poz verdi.

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Bir ay sonra bir küçültme operasyonu daha yaptırmayı düşünen Teigen geçen ay göğüslerini gösterdiği bir başka instagram videosunda 'Ve evet, hala çok büyükler. Sanırım bunu tekrar yapacağım ve onları küçülteceğim. Hala bu kadar büyük olmalarını beklemiyordum' demişti.

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