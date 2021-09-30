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Chrissy Teigen, kaybettiği bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin

30.09.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

John Legend ile Chrissy Teigen çifti geçtiğimiz yıl evlat acısı yaşadılar. Bebeğini dünyaya getirmeden kaybeden ünlü model Chrissy Teigen, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Bebeğini ölüm yıldönümünde yürek yakan bir paylaşım anan model, "Hayal edebileceğim en büyük acıyı verdin" ifadelerini kullandı.

Chrissy Teigen, kaybettiği bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin

Geçtiğimiz sene 3. bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ABD'li model Chrissy Teigen ve ünlü şarkıcı eşi John Legend, büyük bir acı yaşadı. Çiftin bebeği dünyaya gelmeden hayatını kaybetti.

BEBEĞİ HAYATA TUTUNAMADI

Evlat acısıyla yıkılan çift, hastane odasında ağlarken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak "Hayatta kalabilmen için ihtiyacın olan evi sana veremediğimiz için çok üzgünüm. Seni her zaman çok seveceğiz" demişti.

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"HAYAL EDEBİLECEĞİM EN BÜYÜK ACIYI VERDİN"

Teigen, geçtiğimiz sene kaybettiği bebeğini ölüm yıldönümünde duygusal bir paylaşımla andı.

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35,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından geçtiğimiz sene hastane odasında ağladığı anlarda çekilen fotoğrafı paylaşarak şunları yazdı: "Ve neredeyse sahip olacağımız oğluma. Bir yıl önce, istemesem bile her şeye dayanabileceğimi göstermek için bana hayal edebileceğim en büyük acıyı verdin. Seninle ilgilenemedim ama sen geldin ve beni kendimi sevmemi ve kendime bakmamı sağladın. Çünkü bedenlerimiz değerli ve hayat bir mucize. Bana daha kolay olacağını söylediler ama evet, bu henüz başlamadı. Annen ve baban seni sonsuza kadar seviyor."

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Chrissy Teigen
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