Christian Bale'den itiraf! "Tüm rolleri hep Leonardo DiCaprio'ya veriyorlar"

Başrollerinde Margot Robbie ve John David Washington'ın yer aldığı Amsterdam filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan ünlü İngiliz oyuncu Christian Bale, Hollywood’da oyuncular arasındaki rekabet hakkında konuştu. GQ dergisine konuşan oyuncu, “Geçmişte, roller hep Leonardo DiCaprio’ya giderdi. 90’lı yıllarda aktörlerin en az beş rolü DiCaprio’ya kaptırdığına dair bir yazı görmüştüm” dedi.

"TÜM ROLLER İLK ONA TEKLİF EDİLİYOR"

48 yaşındaki oyuncu, eğer bir oyuncu o rolü elde edebilmişse, bunun DiCaprio’nun o rolü reddetmiş olmasından kaynaklandığını belirtti. Bale, “Kimin ne dediği önemli değil. Yönetmenlerle ne kadar yakın olduğunuz da önemli değil. Daha önce pek çok kez çalıştığım insanlar, tüm rolleri hep ilk ona önermeyi tercih etti. Yani teşekkürler Leo çünkü bu onun oynadığı her rolü, kendisinin seçtiği anlamına geliyor. Aferin ona, harika bir oyuncu” ifadelerini kullandı.



Oyuncu, DiCaprio’ya devamlı öncelik verilmesini kişisel olarak algılamadığını ve oynadığı her rol için minnet duyduğunu dile getirdi.



Bazı kaynaklara göre, Bale’in American Psycho (2000) filminde canlandırdığı seri katil Patrick Bateman rolü, ilk olarak DiCaprio’ya önerilmişti. Oyuncunun rolü reddetmesiyle Bale bu rolü oynamış ve kariyerinin en önemli yapımlarından birine imza atmıştı.

