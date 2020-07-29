Christina Aguilera ve Jessica Biel'den 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' kampanyasına destek

Şarkıcı Christina Aguilera ve oyuncu Jessica Biel gibi isimler de sosyal medyada kadınların başlattığı erkek şiddeti karşıtı "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" kampanyasına katıldı. Siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan ünlü isimler "Kadınlar kadınları destekliyor" mesajı verdi. Jessica Biel, "Türkiye'deki kadınlar, sizinleyiz" yazdı.

Ünlü şarkıcı Aguilera da kadınların taciz, şiddet ve eşitsizliğe karşı sosyal medyada başlattığı "Challenge accepted" (Meydan okuma kabul edildi) akımına katıldı.

Aguilera, siyah beyaz paylaştığı fotoğrafının altına şunları yazdı: "Meydan okuma kabul edildi. Bu kampanyanın orjinalini öğrenerek, bir araya gelelim ve her yerde kadına karşı şiddete son verelim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Kadınlar kadınları destekliyor. "

'TÜRKİYE'DEKİ KADINLAR SİZİNLEYİZ'

Oyuncu Jessica Biel de siyah beyaz fotoğraf kampanyasının nasıl başladığını öğrendiğini açıkladı ve Instagram hesabında kendi mesajıyla birlikte şunları paylaştı:

"Ne olup bittiğini anlamak biraz zamanımı aldı. Basitçe söylemek gerekirse bu bütün kadınların birbirine destek olduğu konusunda küresel bir hatırlatma, özellikle de duyulamayanlar için. Türkiye'deki kadınlar, biz sizinleyiz ve sizi duyuyoruz. Ve ABD'deki kadınlar, bu da birbirimizin korumak için sesimizi kullanmamız gerektiği için bir hatırlatma."