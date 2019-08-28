Christopher Nolan imzalı Tenet filminden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

Memento, The Dark Knight, Inception gibi filmlerle adını sinema tarihine altın harflerle kazıyan İngiliz yönetmen Christopher Nolan, önümüzdeki yıl Tenet adlı yeni filmiyle sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Nolan imzalı yapımdan ilk fragman bugün gün yüzüne çıktı.

Christopher Nolan x John David Washington x Robert Pattinson x Michael Cain. Premier teaser pour #Tenet, en salle le 22 juillet 2020 ! pic.twitter.com/rV9VenLOpw — We Love Cinema (@welovecinemafr) August 28, 2019

Duyurulduğu andan itibaren heyecanla takip edilen filmin başrollerini BlacKkKlansman’daki performansıyla adından övgüyle söz ettiren John David Washington ile son Batman Robert Pattinson paylaşıyor. Filmin oyuncu kadrosuna Washington ve Pattinson’a Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Dimple Kapadia ve Michael Caine eşlik ediyor.

Tenet, 17 Temmuz 2020’de vizyona girecek.



