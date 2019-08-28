Mynet Trend

Christopher Nolan imzalı Tenet filminden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 28.08.2019 18:05 | Son Güncelleme

Dönemin en iyi yönetmenleri arasında gösterilen Christopher Nolan’ın son filmi Tenet’ten yeni tanıtım fragmanı yayınlandı.

Christopher Nolan imzalı Tenet filminden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

Memento, The Dark Knight, Inception gibi filmlerle adını sinema tarihine altın harflerle kazıyan İngiliz yönetmen Christopher Nolan, önümüzdeki yıl Tenet adlı yeni filmiyle sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Nolan imzalı yapımdan ilk fragman bugün gün yüzüne çıktı.

Duyurulduğu andan itibaren heyecanla takip edilen filmin başrollerini BlacKkKlansman’daki performansıyla adından övgüyle söz ettiren John David Washington ile son Batman Robert Pattinson paylaşıyor. Filmin oyuncu kadrosuna Washington ve Pattinson’a Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Dimple Kapadia ve Michael Caine eşlik ediyor.

tenet

Tenet, 17 Temmuz 2020’de vizyona girecek.

Sıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladıSıcak bölgeden ilk fotoğraflar geliyor! Kıran-2 başladı
Brad Pitt’in 'Yıldızlara Doğru' yolculuğu başlıyorBrad Pitt’in 'Yıldızlara Doğru' yolculuğu başlıyor
'Cinayet Süsü'nün afışi görücüye çıktı'Cinayet Süsü'nün afışi görücüye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Christopher Nolan Tenet Inception John David Washington Robert Pattinson

En Çok Okunan Trend Haberler

Bağırsaklarından çıkan doktorları bile şoke etti!

Bağırsaklarından çıkan doktorları bile şoke etti!

Şort tartışması büyüyor! Sert cevap...

Şort tartışması büyüyor! Sert cevap...

G.Saray'dan transfer bombası!

G.Saray'dan transfer bombası!

Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi

Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıldızlara Doğru (Ad Astra) filminden Türkçe afiş yayınlandı

Brad Pitt’in 'Yıldızlara Doğru' yolculuğu başlıyor

'Cinayet Süsü'nün afışi görücüye çıktı

'Cinayet Süsü'nün afışi görücüye çıktı

"Malefiz: Kötülüğün Gücü" yeni posteriyle göz dolduruyor

Malefiz: Kötülüğün Gücü’nde tarafını seç!

Eva Longoria yönetmenliğe soyundu

Oyunculuktan sonra şimdi de... Güzel yıldız işleri büyütüyor

Bond'un Ay aracı satışa çıkıyor

Beklentiler 3.6 milyon... Bond'un Ay aracı satışa çıkıyor

Hareket Sekiz güldürme konusunda çok iddialı

Hareket Sekiz güldürmeye geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.