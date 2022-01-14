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Churros nasıl yapılır? MasterChef Hasan'ın tabağı churros tarifi ve malzemeleri!

14.01.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin final bölümünde Hasan, Churros tatlısını yaptı. Bir İspanyol tatlısı olarak bilinen Churros aslında çikolatalı hamur tatlısı anlamına gelmekte. Hasan'ın tabağının nasıl yapıldığı ve malzemeleri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Churros nasıl yapılır? İşte MasterChef Hasan'ın tabağı churros tarifi ve malzemeleri!

Churros nasıl yapılır? MasterChef Hasan'ın tabağı churros tarifi ve malzemeleri!

MasterChef Türkiye'de finalistlerden olmaya hak kazanan Hasan, final tabağında Churros hazırladı. Büyük final ilgiyle takip edilirken, şampiyonu kim olduğu ise bugünkü bölüm sonunda belli oldu. Kazanan ve MasterChef şampiyonu bölüm sonunda Eren Kaşıkçı oldu. Peki evde churros nasıl yapılır?

MASTERCHEF CHURROS MALZEMELERİ NELER?

2 yemek kaşığı tereyağı (30 gram)
1/2-4 çay kaşığı tuz
1 su bardağı su
1 su bardağı un

Hamuru için: (Yumurtalı)

2 yemek kaşığı tereyağı (30 gram)
2 adet yumurta
1 su bardağı su
1 su bardağı un

Kızartmak için:

1,5 su bardağı Ayçiçek yağı

Kaplaması için malzemeler:

1 tatlı kaşığı tarçın
½ su bardağı toz şeker

Çikolatalı sosu için:

200ml.süt kreması(1 küçük kutu)
130grambitter çikolata(2 kare paket)

MASTERCHEF CHURROS TARİFİ!

İlk olarak hamur için derin bir tencereye su, tereyağı ve tuzu koyup kaynatın. Kaynayan karışıma unu ekleyip pürüzsüz bir hal alana dek kısık ateşte pişirin. Pişmiş olan hamuru bir kapta ılınana kadar dinlendirin ve sonrasında sıkma torbasına alın.

Yumurtalı hamur için, hamur soğuduktan sonra yumurtaları azar azar ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın ve hazırladığınız bu karışımı sıkma torbasına alın. Derin bir tencerede yağı ısıtmalısınız. Sıcak yağa karışımı sıkma torbası ve bir bıçak yardımı ile dilediğiniz uzunlukta kesin. Dışları açık kahverengi bir renk alana dek pişirmeye devam edin. Pişen hamurları bir peçete üzerine çıkartın. Şeker ve tarçını karıştırın ve sıcak hamurları karışıma bulayın.

Sos için çikolataları ufak ufak kırın veya doğrayın. Kremayı kaynatıp çikolataların üzerine dökün ve karıştırın.Son olarak hazır olan churro'ları sosla birlikte servis edebilirsiniz. Tarifiniz hazır, afiyet olsun!

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TV8 Masterchef
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