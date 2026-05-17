CIA bağlantılı eski araştırmacıdan olay UFO iddiası! “En az 4 farklı tür var”

ABD’de UFO tartışmaları yeniden alevlendi. CIA destekli eski araştırmacı Dr. Hal Puthoff, ABD’nin incelediği bazı UFO kazalarında farklı türlerde “uzaylı varlıkların” tespit edildiğinin öne sürüldüğünü açıkladı.

“EN AZ DÖRT FARKLI TÜR OLDUĞU SÖYLENİYOR”

Daily Express’in haberine göre 89 yaşındaki Puthoff, Pentagon’un eski danışmanları arasında yer alıyor. Katıldığı bir podcast yayınında konuşan araştırmacı, kurtarma çalışmalarına dahil olan kişilerin “en az dört ayrı tür” bulunduğunu söylediğini iddia etti.

Puthoff, “Ben doğrudan erişim sağlamadım ancak görüştüğüm kişiler buna inanıyor” ifadelerini kullandı.

KANIT OLMADIĞI VURGULANDI

Haberde, söz konusu iddiaları doğrulayan herhangi bir fiziksel kanıt bulunmadığı belirtildi. NASA ise daha önce yaptığı açıklamalarda, Dünya dışında yaşam olduğuna dair bilimsel olarak doğrulanmış hiçbir veri olmadığını açıklamıştı.

GİZLİ PROGRAM İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

UFO tartışmaları, eski ABD Hava Kuvvetleri istihbarat subayı David Grusch’un 2023 yılında Kongre’de verdiği ifadelerin ardından yeniden gündeme taşınmıştı.

Grusch, ABD hükümetinin “insan dışı biyolojik varlıklar” içeren enkazlara sahip olabileceğini öne sürmüş, açıklamaları dünya çapında tartışma yaratmıştı.

GÖZLER PENTAGON’A ÇEVRİLDİ

Son açıklamaların ardından ABD’de gizli UFO kurtarma programları olduğu yönündeki komplo teorileri yeniden gündem olurken, kamuoyunun gözü Pentagon’dan gelecek olası açıklamalara çevrildi.