Cicaldau, Fatih Terim'i kızdırdı

Süper Lig’de ezeli rakibi Beşiktaş’a 2-1 kaybeden Galatasaray’da yaşanan penaltı krizinin yankıları sürüyor.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Terim, “Bizim penaltıcımız Alex. Kendisine ‘Neden bu tarafa doğru geliyorsun?’ dedim. Mustafa almış ‘ben atacağım’ demiş... Geçen sefer çok riskli bir maçta ben atmasını istedim. Orada oyuncum önemlidir ama burada Cicaldau’ya bırakması lazımdı. Sağlık olsun ne yapalım. Ama oraya ne yazılmışsa; kim hangi görevdeyse onu yapması lazım” ifadelerini kullanarak Muhammed’e göndermede bulunmuştu.

HaberTürk'te yer alan habere göre; ancak İmparator’un sadece Mısırlı golcüye değil Alexandru Cicaldau’ya da sitem ettiği öğrenildi.

TAKIMA LİDERLİK ETMESİNİ İSTİYOR

Derbinin ilk golünü atan Cicaldau’ya çok güvenen Terim, oyuncusunun saha içinde arkadaşlarına liderlik etmesini istiyor.

Ancak 24 yaşındaki orta sahanın penaltı öncesi Muhammed’e engel olup topu almaması, hocasını neredeyse Muhammed kadar kızdırdı.



