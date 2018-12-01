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Çiçeği burnunda geline balayında büyük şok!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
DÜNYA  | 01.12.2018 11:32 | Son Güncelleme

Düğününü Bahamalar'da bir otelde yapan çiftin başına gelen skandal olay tüm dünyanın gündeminde. Balayında çiçeği burnunda gelin, otel çalışanının cinsel taciziyle uyandı.

Çiçeği burnunda geline balayında büyük şok!

Düğününü ve balayını Bahamalar'daki otelde yapmak için, büyük heyecan yaşayan çiftin başına gelen şey herkesi şoke etti. 32 yaşındaki Ashley Reid, kocası Jeff Pascarella'yla odada kalırlarken, Pascarella banyoya girdi; Reid ise uyuyakaldı. Tam o anda korkunç bir olay yaşandı.

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Otel çalışanlarından birinin cinsel taciziyle uyanan kadın, ilk önce kocası sandı ama elleriyle kadına dokunanın otel çalışanı olduğunu fark edip çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Sesi duyunca kocası Jeff, tuvaletten fırlayıp yanına koştu. Otel çalışanı yaptığını kabul edip özür dileyerek odadan kaçtı.

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Olayın üzerinden iki buçuk sene geçtikten sonra, çift otele dava açmaya karar verdi. Saldırının hemen ardından talihsiz çift, otelde kalan diğer davetlileri üzmemek için kimseye bir şey söyleyemediği, ancak bu travmayı atlamadıklarını vurguladı. Saldırganın tacize rağmen kovulmadığını belirterek, yaşananlardan dolayı oteli suçladı.

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Haberin İngiltere ve ABD'deki yayın organlarında yayılması üzerine, otel açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırganın kovulduğu ve kendilerine karşı medya kampanyası başlatıldığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
bahamalar gelin taciz

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