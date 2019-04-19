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Akdamar Adası görsel şölen sunuyor

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 19.04.2019 11:20 | Son Güncelleme

Van'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Akdamar Adası, havaların ısınması ve badem ağaçlarının çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe büründü. Kış mevsiminde kar altındaki Akdamar Adası, ilkbaharda Van Gölü'nün ve gökyüzünün eşsiz maviliği, yemyeşil doğası ve çiçek açan badem ağaçlarıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Akdamar Adası görsel şölen sunuyor

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan badem ve kayısı ağaçları, baharın gelişiyle çiçek açtı.

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Kış mevsiminde kar altındaki Akdamar Adası, ilkbaharda Van Gölü'nün ve gökyüzünün eşsiz maviliği, yemyeşil doğası ve çiçek açan badem ağaçlarıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

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Her yıl nisan ve mayısta açmaya başlayan çiçeklerle seyrine doyum olmayan bir görünüme bürünen adanın, gölün maviliği ve karlı Artos Dağı ile bütünleşmesi de güzel görüntüler oluşturuyor.

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Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Eşsiz güzelliği görüntülemek için adayı ziyaret eden fotoğrafçılar, adadaki tarihi ve doğal güzellikleri ölümsüzleştiriyor.

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İstanbul'dan gelen Sema Zendalı, AA muhabirine, Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirterek, "Her yıl fırsat buldukça burayı görmeye geleceğim. Van'ın her yeri çok güzel. İnsanları da çok misafirperver. Akdamar'ı görmeyenlere en kısa zamanda gelip görmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

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Bahar Ener de Akdamar Adası'nın güzelliği karşısında şaşırdığını ifade ederek," Van için 'Doğu'nun Paris'i' derlerdi, inanmazdık. Bence eksik bile söylemişler. Burası Doğu'nun cenneti. Akdamar'a aşık olduk. Dört mevsimi bir arada yaşadık. Fırsat buldukça geleceğim." ifadelerini kullandı.

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Turist rehberi Murat Beyaz da bölgede turizmle uğraşan insanlar olarak kentin doğal güzelliklerini tanıtmaya gayret gösterdiklerini anlattı.

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Van ve Akdamar Adası'na gelen turistlerin kentten memnun ayrıldığını aktaran Beyaz, "Akdamar Adası'nın en güzel olduğu dönemi yaşıyoruz. Karlı Artos Dağı, Van Gölü'nün masmavi suyu ve buradaki çiçekler eşsiz bir görüntü sunuyor. Burası bu mevsimde muhteşem oluyor. Mutlaka herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Akdamar Adası

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