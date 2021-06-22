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  4. Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Ceyda Ersoy'dan, ablası Esra Ersoy hakkında şiddet iddiası!

Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Ceyda Ersoy'dan, ablası Esra Ersoy hakkında şiddet iddiası!

22.06.2021 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Cicişler' olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler kavga etti. Ceyda Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ablası Esra'nın kendisini darp ettiğini iddia etti. Ceyda Ersoy kısa süre sonra sildiği paylaşımında "Benden 5 yaş büyük olan bu 82'lik kadını ablalıktan reddediyorum" ifadelerini kullandı.

Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Ceyda Ersoy'dan, ablası Esra Ersoy hakkında şiddet iddiası!

Yaptıklarıyla sık sık olay olan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden bu defa kavga haberi geldi. Ceyda Ersoy, Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı.

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DARP İZLERİNİ PAYLAŞTI!

Ceyda Ersoy, Instagram hesabında bir paylaşımda bulunarak ablası Esra Ersoy tarafından darp edildiğini iddia etti. Ersoy'un paylaştığı fotoğrafta yüzündeki ve göğsündeki darp izleri dikkat çekti.
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Ceyda Ersoy yaptığı paylaşımda "Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Adını yazmak dahi bile istemiyorum. Benden 5 yaş büyük olan bu 82'lik kadını ablalıktan reddediyorum. Onu bir daha asla takip etmeyeceğim. Yüzünü, gözlerini ve diğer pisliklerini görmek dahi söz konusu olamaz artık. Kız kardeşini kıskanan zavallı bir akıl hastası 37 yani 40'lık kadın" ifadelerini kullandı.

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Ancak Ceyda Ersoy paylaşımını kısa süre sonra sildi.

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