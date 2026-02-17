YEMEK

'Ciddi ilgi var' Kilis'te vatandaşlar çiğ çiğ hamsi yedi!

Kilis'te hamsi yeniden tezgahlardaki yerini aldı. Hamsinin gelişi vatandaşları sevindirirken, bazı vatandaşlar balığı çiğ çiğ yiyerek tazeliğini test etti. Haftada üç gün balık yemeye gelen bir müşterisinin olduğunu anlatan balıkçı, "Bir gün yemediğinde kendini yorgun hissettiğini söylüyor. Yediği zaman ‘iyi oluyorum' diyor. Omega-3, demir eksikliği gibi birçok konuda faydası var" ifadelerini kullandı.

Kilis'te hamsi yeniden tezgahlarda yerini aldı. Bazı vatandaşlar sevinçten hamsiyi çiğ çiğ yedi. Kilis'te 15 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün, Ramazan ayının bereketiyle birlikte tezgahların da şenlendiğini söyledi.

"BALIĞA CİDDİ İLGİ VAR"

Hamsinin bol gelmeye devam ettiğini belirten Aygün, "11 ayın sultanı Ramazan'la birlikte tezgahlarımız şenlendi. Hamsimiz maşallah gelmeye devam ediyor. Kilis kebap yeri olarak bilinir ama artık balık kültürü de oluştu diyebiliriz. Kırmızı et ve tavuğa göre balığa da ciddi ilgi var" dedi.

Ciddi ilgi var Kilis te vatandaşlar çiğ çiğ hamsi yedi! 1

Balığın sağlık açısından önemine dikkat çeken Aygün, özellikle hamsi ve sardalyanın omega-3 bakımından zengin olduğunu ifade ederek, "Doktorlar en ufak bir rahatsızlıkta balık yağı öneriyor. Vatandaşın balık yağı almasına gerek yok, burada orijinal balık var. Balığın kendi yağı zaten yeterli. Özellikle hamsi ve sardalya omega-3 bakımından en yüksek balıklarımız. Hamsi denizin kuru fasulyesidir" şeklinde konuştu.

Ciddi ilgi var Kilis te vatandaşlar çiğ çiğ hamsi yedi! 2

Haftada üç gün balık yemeye gelen bir müşterisinin olduğunu anlatan Aygün, "Bir gün yemediğinde kendini yorgun hissettiğini söylüyor. Yediği zaman ‘iyi oluyorum' diyor. Omega-3, demir eksikliği gibi birçok konuda faydası var" ifadelerini kullandı.

Hamsiyi çiğ tüketen Burak Yatmaz ise hamsiyi çok sevdiğini belirterek, "Hamsiyi çok severim, çiğ çiğ de yerim. Balık vitamindir, şifadır" diye konuştu.

Vatandaşlar da hamsinin lezzetli bir balık olduğunu belirterek tezgahlara olan ilginin arttığını ifade etti.
Kaynak: İHA

