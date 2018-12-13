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Çift, 14 yaşındaki kız çocuğunu grup seks sırasında istismar etti!

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İLGİNÇ HABERLER  | 13.12.2018 16:01 | Son Güncelleme

İngiltere'de akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı! Matthew Fox ve Katherine Slym adındaki çift cinsel münasebetlerine 14 yaşındaki bir kız çocuğunu da dahil ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Çift, 14 yaşındaki kız çocuğunu grup seks sırasında istismar etti!

Olay 2016 yılında bir otel odasında yaşandı. Aşırı alkollü olan çift, otelde tanıştıkları 14 yaşındaki kızı odalarına davet edip, cinsel ilişkilerine dahil ettiler.

Kızın avukatı ise çiftin sarhoş olduğu iddiasını reddederek, sadece sınırı aştıklarını söyledi.

Avukat ayrıca çiftin kızı daha önceden tanıdığını, sohbet ettiklerini hatta çiftin telefonunda üçünün selfileri olduğunu söyledi.

36 yaşındaki Fox ve 33 yaşında Slym suçlamaların ardından işlerini kaybettiler.

Mahkeme çifte 20'şer ay hapis cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
#çift ingiltere cinsel istismar seks

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