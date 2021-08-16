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Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Cinsellik piyango gibi

16.08.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde nadir olarak rastlanan Uterus didelphys hastalığından muzdarip olan Reiley Davis isimli kadın cinselliğe dari oldukça ilginç itiraflarda bulundu. Aynı zaman iki vajinası olan Davis, cinselliği piyangoya benzetti.

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Cinsellik piyango gibi

Çift vajinası ve rahmi bulunan 21 yaşındaki genç kadına Latince adıyla 'Uterus Didelphys' teşhisi kondu. Hastalığının nadir görüldüğünden bahseden Davis, cinsellik sırasında her zaman aynı şekilde hissetmediğini itiraf etti. Kimi zaman dayanılmaz bir acı duyduğunu söyleyen Davis kimi zaman ise kendisini dünyanın en mutlu insanı gibi hissettiğini belirtti.

Özellikle ilk cinsellik deneyiminde duyduğu dayanılmaz acıları nedeniyle doktora gittiğini ifade eden Davis, “Karnımdan 15 kez bıçaklanıyormuşum gibi geliyor, öyle ki tam anlamıyla bir noktada oturmam, midemi tutmam ve ibuprofenin mümkün olan en kısa sürede devreye girmesini ummam gerekiyor.” dedi.

UTERUS DIDELPHYS NEDİR?

Rahmin iki iç boşluğa sahip olduğunu tanımlayan durumdur. Her boşluk kendi rahim ağzına kadar uzanır ve bazı durumlarda iki vajina da olabilir. Bu nadir bir durumdur. Bu tür bir anormallik olup olmadığını anlamadan, doğrudan bir hamilelik olması mümkündür. Aynı anda meydana gelen regl süreçlerinde çift tampon kullanan kadın çoğu kez jinekolog muayenesinde iki taraftan da smear testi oluyor.

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