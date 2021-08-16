Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dünyanın ilk çıplaklar kampı olarak kabul ediliyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Dünyanın ilk çıplaklar kampı olarak kabul ediliyor! Sayıları her geçen gün artıyor

16.08.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1929 yılında Londra’nın banliyösündeki Spielptaz Çıplak Köyü’nün sakinleri her geçen gün artıyor. İngiltere’nin en ünlü ve gizemli köylerinden biri olarak kabul edilen Spielptaz’ı sizler için araştırdık.

Dünyanın ilk çıplaklar kampı olarak kabul ediliyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Nüdist felsefeyi benimseyen köy ilk olarak 1929 yılında kuruldu. Charles Macaskie tarafından 500 sterline satın alınan 48 bin 562 metrekarelik arazi üzerine inşa edilen ahşap ve bungalov tarzındaki evler köyün doğallığını günümüzde dahi koruyor. 58 evlik köyde yaşayanlar sokağa çıplak bir şekilde çıkıyor ve günlük hayat aktivitelerini çıplak bir şekilde yapıyorlar.

1

Almanca’da Oyun Bahçesi anlamına gelen köyün ado 1929 yılından beri aynı şekilde duruyor. Nüdist felsefenin ilk tohumlarının atıldığı köyde yaşayanlar bir arada olmaktan mutluluklarını her fırsatta dile getiriyor. Küçük köyün elektrik, yeme-içme ve diğer güncel ihtiyaçları dışarıdan sağlanıyor.

2

Şu anda çıplaklar köyünün popülaritesi giderek artarken, her geçen gün köye katılım artıyor. Özellikle eğlence mekanları, doğal güzellikleriyle dikkatleri üzerine çeken köy, hafta sonu şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşayan natürist çift sosyal medyada gündem yarattıBu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşayan natürist çift sosyal medyada gündem yarattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
200 ton su tahliye edildi! Çaresizce selde kaybolan nişanlısını arıyor200 ton su tahliye edildi! Çaresizce selde kaybolan nişanlısını arıyor
Denetimde yakalandı! Yolcuya 4 bin 50 TL ceza Denetimde yakalandı! Yolcuya 4 bin 50 TL ceza
Reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Londra
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bunu herkes yapıyor! Meğer olumsuz etkiliyormuş

Bunu herkes yapıyor! Meğer olumsuz etkiliyormuş

Trend alarmı! Yeniden popüler oldu, her kıyafette göreceksiniz

Trend alarmı! Yeniden popüler oldu, her kıyafette göreceksiniz

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Okulları çok farklı! Japon öğrenciler bu kurallara uymak zorunda

Okulları çok farklı! Japon öğrenciler bu kurallara uymak zorunda

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni TikTok trendi! Milyonlarca kişi bu akıma katılıyor

Yeni TikTok trendi! Milyonlarca kişi bu akıma katılıyor

Afrika’nın en ölümcül gölü! Dokunanı taşlaştırıyor

Afrika’nın en ölümcül gölü! Dokunanı taşlaştırıyor

Öldükten sonra katilini yakalattı! Yara izi detayı şaşırttı

Öldükten sonra katilini yakalattı! Yara izi detayı şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.