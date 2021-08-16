Dünyanın ilk çıplaklar kampı olarak kabul ediliyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Nüdist felsefeyi benimseyen köy ilk olarak 1929 yılında kuruldu. Charles Macaskie tarafından 500 sterline satın alınan 48 bin 562 metrekarelik arazi üzerine inşa edilen ahşap ve bungalov tarzındaki evler köyün doğallığını günümüzde dahi koruyor. 58 evlik köyde yaşayanlar sokağa çıplak bir şekilde çıkıyor ve günlük hayat aktivitelerini çıplak bir şekilde yapıyorlar.

Almanca’da Oyun Bahçesi anlamına gelen köyün ado 1929 yılından beri aynı şekilde duruyor. Nüdist felsefenin ilk tohumlarının atıldığı köyde yaşayanlar bir arada olmaktan mutluluklarını her fırsatta dile getiriyor. Küçük köyün elektrik, yeme-içme ve diğer güncel ihtiyaçları dışarıdan sağlanıyor.

Şu anda çıplaklar köyünün popülaritesi giderek artarken, her geçen gün köye katılım artıyor. Özellikle eğlence mekanları, doğal güzellikleriyle dikkatleri üzerine çeken köy, hafta sonu şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.



