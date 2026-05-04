Çiftçi hayrına 2 bin kişi katıldı: 35 kazan yemek dağıtıldı

Burhaniye'ye 7 kilometre mesafedeki Bahadınlı Mahallesi'nde geleneksel çiftçi hayrı için kazanlar kuruldu.

Hazırlanan 25 kazan etli pilav ve 15 kazan yöresel kıran çorbası, ayran ile birlikte konuklara ikram edildi.

2 BİN KİŞİ KATILDI

Bahadınlı Mahallesi'nde Muhtar Sezgin Gökdemir'in öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar hayır için imece yaptı.

Yemek servisini de mahallenin gençleri üstlendi. Hayır yemeğine bazı daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı.

15 KAZAN KIRAN ÇORBASI VE 25 KAZAN ETLİ PİLAV YAPILDI

Yemek öncesinde Bahadınlı Camii'nde yağmur duası da yapıldı. Kıran çorbası, etli pilav yiyen ve ayran içen vatandaşlar, yemek sonrası yapılan bolluk ve bereket duasına katıldı.

Hayırları devam ettireceklerini kaydeden Bahadınlı muhtarı Sezgin Gökdemir, "Bu gün gelenekselleşmiş olan köy hayrımızı yapmış bulunmaktayız. Yaklaşık 2 bin kişiye çorba ve pilav ikramımız oldu. Biz bu hayrı büyüklerimizden gördük, böyle aldık. Bundan sonra da gelecek nesle böyle devretmeye çalışıyoruz. Her yıl da yapmaya çalışıyoruz. Bu hayırda emeği geçen desteği olan herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum" dedi. Hayır için geldiğini kaydeden memur emeklisi Namık Kemal Gedikoğlu da, "Bu günde geleneksel olarak düzenlenen köylerdeki hayra katılmak üzere Bahadınlı köyüne geldik. Bu hayırları, insanların ve toplumun bütünleşmesinde, kaynaşmasında örf ve adedinin yarınlara aktarılmasında çök önemli buluyorum. Bu hayrı düzenleyen ve katkıda bulunan herkese Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum" dedi.

