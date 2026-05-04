Türkiye'de ilk: 'Müthiş ve olağanüstü' diye şaşırıyorlar! Sevinçten ağlayan bile oldu

Afyonkarahisarlı şekerleme ustası Bülent Kılınçarslan, çölyak hastası oğlu için glütensiz gıda ürünleri üretmek için harekete geçerek, kiraladığı imalathanede 9 yıl içerisinde glütensiz pişmaniye, çikolata kaplamalı pişmaniye, met helvası ve çikolata kaplamalı met helvası üreterek, Türkiye’de bir ilke imza attı.

Afyonkarahisarlı şekerleme ustası Bülent Kılınçarslan, çölyak hastası oğlu için glütensiz gıda ürünleri üretmek için 2018 yılında Ar-Ge çalışmalarına başladı. Bu çerçevede Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kiraladığı bir imalathanede 9 yıl içerisinde kaliteli tahıllardan glütensiz pişmaniye, çikolata kaplamalı pişmaniye, met helvası ve çikolata kaplamalı met helvası üretti.

Çölyak hastaları başta olmak üzere doğal beslenmeyi sevenlerin beğenisini kazanan ürünlerin ardından Kılıçarslan, 7 ay süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda yulaf unu, hurma suyu ve zeytinyağı kullanarak Türkiye'nin ilk ‘şekersiz çekme helvasını’ da üretmeyi başardı.

Kılıçarslan, seri üretime başladıkları şekersiz çekme helvanın tamamen doğal ve besleyici bir ürün olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE İLK OLAN ŞEKER İÇERMEYEN ÇEKME HELVAYI ÜRETTİK"

Çekme helvayı şeker hassasiyeti ve kronik rahatsızlıkları olan herkesin tüketebileceği dile getiren Kılıçarslan şunları söyledi:

"Ürün içeriğimiz sadece yulaf unu, hurma suyu ve zeytinyağından oluşuyor. Glütensiz, katkı ve koruyucu madde kesinlikle içermiyor. Analiz raporunda besin değeri de müthiş çıktı.

Çölyak, kalp hastaları, şeker hastaları, sporcular ve doğalseverlerin de rahatlıkla bu ürünümüzü tüketebilir. Lezzeti muhteşem. Tadanlar çok beğeniyor. Türkiye'de ilk olan şeker içermeyen çekme helvayı ürettiğimiz için onur ve gurur duyuyoruz."

TÜRKİYE'NİN FARKLI İLLERİNDE SATIŞI YAPILIYOR

Kılıçarslan, şekersiz çekme helvanın seri üretimine başladıklarını belirterek Afyonkarahisar ve Türkiye'nin farklı illerine satışını yaptıklarını vurguladı.

Türkiye'de olmayan bir ürünü ürettikleri için mutlu olduklarına vurgulayan Kılıçarslan, "Şekersiz çekme helvamızı tüketenlerin bize çok güzel geri dönüşleri oluyor. Müthiş ve olağanüstü bir ürün diyerek şaşıran insanlar çok fazla. İçeriğini beğenenler güzel yorum yapıyorlar. Bazı çölyak aileleri de sevinçlerini ağlayarak dile getiriyor. Bu ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kılınçarslan, yeni glütensiz gıda ürünleri üretmek için Ar-Ge çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: İHA

