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Çiftçi kadınlardan sıfır atıkla üretim

aris.aras aris.aras
EKONOMİ  | 23.04.2019 13:59 | Son Güncelleme

Ankara'nın Bala ilçesindeki kadınlar, yöresel ürünleri sıfır atık prensibiyle kurdukları kooperatifle, minimum karbon ayak iziyle üretmeye başladı. Ürünlerini "Afşar Bala'm" markasıyla satmaya başlayan kooperatif üyesi kadınlar, elektriklerini güneş enerjisinden sağlıyor, kimyasal gübre yerine solucan gübresi kullanıyor.

Çiftçi kadınlardan sıfır atıkla üretim

Bala'daki Afşar Kasabası kadınları, Kimya Mühendisi Figen Ar öncülüğünde bir araya gelerek, yaklaşık iki ay önce Afşar Bala'm Kadın Kooperatifi'ni kurdu. Kooperatif tarafından geliştirilen "Minimum Karbon Ayak İzi İle Afşar Ellerinden Balam Ürünler" projesi de Ankara Kalkınma Ajansı tarafından maddi olarak desteklenmeye değer bulundu.

Bu projeyle yöresel ürünleri yenilenebilir enerjiyle üreten kadınlar, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından düzenlenen 6. Karbon Zirvesi'nde "Düşük Karbon Kahramanı" ödülünü de aldı.

AA muhabirine bilgi veren Afşar Bala'm Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Figen Ar, yereldeki kadınları bir araya getirerek Bala'da ilk defa bir kadın kooperatifi kurduklarını ve bu kooperatifte, yöresel ürünleri minimum karbon ayak iziyle ve sıfır atık yaklaşımıyla ürettiklerini ifade etti.

BİSİKLETLE ÜRÜN TESLİMİ

Güneş enerjisiyle elektrik ürettiklerini, kömür ve doğalgaz kullanmadıklarını anlatan Ar, "Çevre bilincini geliştirmek istiyoruz. Atmosfere karbondioksit yaymıyoruz. Atıklarımızdan solucan gübresi üretiyoruz. Bu gübrelerle mahsullerimizi üreteceğiz. İyi tarım uygulamaları yapacağız. Kimyasal gübre kullanmıyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

Ar, solucan üretimi için yeşillik, çay atığı, muz kabuğu, yumurta kabuğu ve yeşillik gibi atıkları da yöredeki vatandaşlardan beklediklerini söyledi.

İlçe milli eğitim müdürlüğü ile kaymakamlık desteğiyle kasabadaki lisenin kullanılmayan bir binasının kooperatif için tahsis edildiğini bildiren Ar, "Binamızın ısınması için de tarımsal atıklardan elde edilen biokütle enerjisi kullanacağız. Ürünlerimizin teslimi için de araba yerine bisiklet aldık. Bu bisikletle çevreye zarar vermeden dağıtım yapıyoruz. Projemizle bisiklet kültürü gelişecek." diye konuştu.

Ar, kadınlar tarafından üretilen, bakliyat, reçel, yufka, baklava, sarma, erişte gibi ürünleri tescil ettirdikleri "Afşar Bala'm" markasıyla satışa sunduklarını aktarırken, "Ürünlerimiz şu anda İstanbul'da bir otelde satılıyor. Ankara'da da Çiğdemim Derneği üyeleri için düzenli sipariş veriyor. Kooperatifimizin devamı için pazar bulmamız çok önemli. E-ticaret yoluyla ürün satmaya çalışıyoruz ancak komisyon oranları çok yüksek. Torku ve PTT'yle de görüşmelerimiz sürüyor." dedi.

Sıfır Atık Projesi'ni himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan da randevu istediklerini bildiren Ar, Emine Erdoğan'ın kendilerini kabul etmesini beklediklerini söyledi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Bala sıfır atık uretim

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