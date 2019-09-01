Çifte cinayetin zanlısı kendini böyle savundu!

Olay, önceki gün, Çorlu'ya bağlı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Salih Durmuş, iddiaya göre, birlikte yaşadığı Melike Baştürk ile marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönmek üzere yolda yürümeye başladı. Bu sırada arkalarından gelen kişi, elindeki tabancayla ikiliye kurşun yağdırdı. Durmuş ile Baştürk, vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ambulanslarla Salih Durmuş'u Çorlu Devlet Hastanesi'ne, Melike Baştürk'ü ise özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Melike Baştürk, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Melike Baştürk'ün eşine boşanma davası açıp, evi terk ettiği, Salih Durmuş'un da karısından boşandığı belirlendi. Polis, cinayet anının yansıdığı güvenlik kameraları ile çevredeki diğer kameraların kayıtlarını saatler süren incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası ikiliyi öldürenin, Melike Baştürk'ün boşanma davası açtığı kocası ve kadının birlikte yaşadığı Salih Durmuş'un asker arkadaşı Nazım Baştürk olduğu tespit edildi.