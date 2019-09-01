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Çifte cinayetin zanlısı kendini böyle savundu!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.09.2019 15:41 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ile kadının birlikte yaşadığı kendi asker arkadaşı Salih Durmuş'u (49) tabancayla vurarak öldüren Nazım Baştürk (49), adliyeye sevk edildi. Baştürk, adliyeye götürülürken, 'Neden vurdunuz?' diye soran gazetecilere, "En yakın arkadaşımla beni aldattı" dedi.

Çifte cinayetin zanlısı kendini böyle savundu!

Olay, önceki gün, Çorlu'ya bağlı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Salih Durmuş, iddiaya göre, birlikte yaşadığı Melike Baştürk ile marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönmek üzere yolda yürümeye başladı. Bu sırada arkalarından gelen kişi, elindeki tabancayla ikiliye kurşun yağdırdı. Durmuş ile Baştürk, vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ambulanslarla Salih Durmuş'u Çorlu Devlet Hastanesi'ne, Melike Baştürk'ü ise özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Melike Baştürk, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Melike Baştürk'ün eşine boşanma davası açıp, evi terk ettiği, Salih Durmuş'un da karısından boşandığı belirlendi. Polis, cinayet anının yansıdığı güvenlik kameraları ile çevredeki diğer kameraların kayıtlarını saatler süren incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası ikiliyi öldürenin, Melike Baştürk'ün boşanma davası açtığı kocası ve kadının birlikte yaşadığı Salih Durmuş'un asker arkadaşı Nazım Baştürk olduğu tespit edildi.

YALOVA'DA YAKALANDI

Nazım Baştürk'ün olaydan 1 gün önce Yalova'dan otobüsle Çorlu'ya geldiği, Melike Baştürk ve Salih Durmuş'u uzun süre takip ettiği belirlendi. Polis, Baştürk'ün olay günü akşam saatlerinde Yalova'ya dönmek için otobüs bileti aldığını; ancak otobüse binmeden Yalova'ya gittiğini saptadı. Bilgi verilen Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Baştürk'ü Adnan Menderes Mahallesi'ndeki eve girerken yakaladı. Baştürk, Tekirdağ'dan giden polis ekiplerine teslim edilerek, soruşturmanın yürütüleceği Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

TANINMAMAK İÇİN ŞAPKA VE GÖZLÜK TAKMIŞ

Nazım Baştürk'ün yakalanmasının ardından olayın detayları da ortaya çıktı. Baştürk'ün, olay günü tanınmamak için şapka ve gözlük taktığı, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra ise kıyafetlerini değiştirdiği öğrenildi. Baştürk'ün olay yerinden 2 sokak sonra üzerindekileri değiştirdiği ve ardından ilçeden ayrıldığı belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette susma hakkının kullanan Nazım Baştürk, çelik yelek giydirilip, güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Neden vurdun?" sorusu üzerine Baştürk, "En yakın arkadaşımla beni aldattı" diye seslendi. Baştürk'ün savcılıktaki sorgusu sürüyor.

ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Melike Baştürk'ün (42) cenazesi, otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınıp, memleketi Zonguldak'a getirildi. Baştürk için öğle vakti Çaydamar Mahallesi'ndeki Kayabaşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Baştürk'ün ailesi ve akrabaları katıldı. Melike Baştürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.

CENAZE SONRASI KAVGA ÇIKTI

Cenazenin ardından evlerine giderken, Çaydamar Mahallesi'nde karşılaşan Nazım Baştürk ile Melike Baştürk'ün yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken ihbar üzerine mahalleye polis ekipleri geldi. Kavga, tarafların yakınları ile polislerin araya girmesiyle sona erdi. Ekipler, mahallede bir süre önlem aldı.

BOŞANMA DAVASI AÇIP, ÇORLU'YA YERLEŞMİŞ

Öte yandan Melike Baştürk ve eşi Nazım Baştürk'ün çalışmak için daha önce Trabzon'a gittiği, buradan da yine iş için Yalova'ya yerleştiği öğrenildi. Aralarında şiddetli geçimsizlik başlaması nedeniyle Melike Baştürk'ün 6 ay önce eşine boşanma davası açtığı ve Çorlu'ya yerleştiği belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çorlu melike baştürk

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