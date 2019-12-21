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Çiftlik Bank'tan sonra Arsa Bank! 40 milyon TL'lik vurgun

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Ankara'da kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yüksek karla Katarlılara satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandıran 4 şüpheli yakalandı.

Çiftlik Bank'tan sonra Arsa Bank! 40 milyon TL'lik vurgun

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, arazi alım satımı yaparak yüksek kar sağlayacakları vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilerin, kıyı bölgelerinden alacakları arazileri Katarlılara yüksek karla satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Konuyu araştıran ekipler, şüphelilerin "Çiftlik Bank" benzeri bir sistem oluşturduğunu ve bunu kendi aralarında "Arsa Bank" olarak adlandırdığını tespit etti.

ELEBAŞI YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, aylarca süren çalışmalar sonucunda 4 şüpheli yakalandı. Grup elebaşının, saklandığı evde yurt dışına kaçma planları yaptığı ortaya çıktı.

"Ağa" lakaplı elebaşı, "Arsa Bank" mağdurlarından gizlenebilmek için kılık değiştirdiğini ve aylarca sokakta evsiz insan görünümüyle dolaştığını söyledi.

İfadesinde tüm yapıyı anlatan grubun elebaşı, referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti.

Şüpheli, mağdurlara arsa alım satımı yaptığını söylese de arsa almadığını ve tüm parayı yasa dışı bahis sitelerinde kaybettiğini itiraf etti.

Evlerinde başkalarına ait çok sayıda banka ve kredi kartı bulunan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)

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Ankara 40 milyon lira 40 milyon TL katar arazi

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
bedava peynir sadece fare kapanında blunur.
tebrikler devamı gelecektir kesin
Bu İnsanlar Ne Zaman Akıllanacak
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