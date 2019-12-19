Mynet Trend

Çiftlik evinde korkutan yangın! Tavuklar son anda kurtarıldı

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | Son Güncelleme

Bursa'da bir çiftlik evinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sıçradığı kümesteki 30 tavuk, ekipler tarafından son anda telef olmaktan kurtarıldı.

İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin yanında bulunan kümese de sıçradı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Kümesteki 30 tavuk da itfaiye ekipleri tarafından telef olmaktan kurtarıldı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftlik evinde maddi zarar meydana gelirken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

(İHA)

Marmaris'te tuvalet şoku! Marmaris'te tuvalet şoku!
'Yaşamak istiyorsan elimi sık': Antibiyotiğe dirençli bakteri nedeniyle komaya giren hasta virüsle kurtarıldı'Yaşamak istiyorsan elimi sık': Antibiyotiğe dirençli bakteri nedeniyle komaya giren hasta virüsle kurtarıldı
Türkiye'yi yasa boğan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!Türkiye'yi yasa boğan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa çiftlik evi yangın telef

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da tedirgin eden olay! Obruk sayısı 350'ye ulaştı

Gün geçtikçe sayısı artıyor! 350'ye ulaştı

Televizyon dizisini özel kostümler giyip izliyorlar

Televizyon dizisini özel kostümler giyip izliyorlar

Balat'taki sapık yakalandı

Balat'taki sapık yakalandı

Türkiye’de 68 kilogramlık göktaşı bulundu

Türkiye’de 68 kilogramlık göktaşı bulundu

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Türkiye'de kahreden tablo! Yüzde 90'ı kurudu

Kahreden tablo! Bu kare Türkiye'de çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.