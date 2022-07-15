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Çiğ börek nasıl yapılır? Yedikçe yediren çiğ börek tarifi!

15.07.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı iç harçlarıyla muhteşem bir lezzet olan çiğ böreğin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Kıymalı, patatesli ve peynirli çeşitleri bulunan çiğ böreğin yapımı oldukça basit. Peki iyi bir çiğ börek nasıl yapılır, yapımında nelere dikkat edilir? İşte cevapları...

Çiğ börek nasıl yapılır? Yedikçe yediren çiğ börek tarifi!

Çiğ börek ismini Kırım Tatarlarından şırbörek, şuberek, çiberek, çuberek, çiborek şeklinde günümüze çiğ börek olarak gelmiş. Kahvaltı, beş çayı sofralarına yakışan çiğ börek hem sıcak hem de soğuk şekilde tüketilebiliyor. İşte en pratik çiğ börek yapımı!

KIYMALI ÇİĞ BÖREK TARİFİ (ORİJİNAL)

Hamuru için;

4,5 su bardağı un
Yaklaşık 2 tatlı kaşığı tuz
1-1,5 su bardağı su

İç harcı için;

350 gram orta yağlı kıyma
Yarım rendelenmiş soğan
Karabiber
Tuz ve su

kıymalı çiğ börek

ÇİĞ BÖREK YAPILIŞI

Hamurunun hazırlanışı: Un, tuz ve sudan oluşan bir hamurdur (hamurun püf noktası sert bir hamur olmalı ) suyunu bu kıvama göre göz kararı ayarlayalım.

İç harcın hazırlanışı; Tek çekilmiş orta yağlı kıymanın içine yarım soğanı rendeleyelim.
İçerisine tuz, karabiber ekleyelim ve kıymamızı sulandıralım.

Hamurumuzu bezelere ayırıp açalım.

İçerisine kıymasını koyup katlayalım ve kenarlarından keselim. (kenarları daha iyi yapışsın diye kesiyoruz)

Kızgın yağda alt üst kızartalım ve afiyetle yiyelim.

peynirli çiğ börek

PEYNİRLİ ÇİĞ BÖREK TARİFİ

2,5 su bardağı un
Yarım yemek kaşığı sirke
1,5 yemek kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı kadar ılık su
Tuz
Beyaz peynir ya da lor
Maydanoz
Tuz
Peyniriniz tuzluysa tuz koymayabilirsiniz.

Yapılışı

Hamuru iyice yoğurun. Yarım saat dinlendirin. Dinlenen hazmurdan ceviz büyüklüğünde parçalar açıp tabak büyüklüğünde açın.

Bir yarısına harcı koyup üstünü diğer yarısı ile kapatın. Kenarını hamur kesici kesin. Kızgın yağda kızartın.

patatesli çiğ börek

PATATESLİ ÇİĞ BÖREK TARİFİ

Malzemeler

Yarım kilo un
Bir çimdik tatlı kaşığı tuz
2,5 su bardağı ılık su
1 paket kabartma tozu
1 patates rendesi
1 soğan rendesi
Sıvı yağ
Karabiber, kimyon
İç harcı yapımı

Un, tuz, kabartma tozu ve sudan oluşan malzemelerle güzel bir hamur yapın. Patatesleri yıkayıp tencereye alın ve haşlayın.

Daha sonra rendenin ince tarafıyla rendeleyin. 1 adet soğanı da kabuğunu soyup ince ince doğrayın. Baharatları ve sıvı yağı da ekleyip karıştırın.

Yapılışı

Dinlendirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp beze haline getirin. Yaptığınız bezeleri tabak büyüklüğünde açın. Hazırladığınız iç harcı hamurun yarısına koyun diğer yarısını üstüne kapatın.

Pürüzsüz bir yarım daire için hamur kesici ile kenarlarını düzenleyebilirsiniz. İyice ısınmış bol yağda kızartın.

ÇİĞ BÖREK TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

-Çiğ börek hamurunu hazırlarken çok yumuşak olmamasına, hafif sert bir yapıda olmasına dikkat edin.

-Hamurun pişerken çok yağ çekmesini istemiyorsanız hamurundan sirkeyi eksik etmeyin,

-Kenarlarının güzelce yapışması ve pişerken açılmaması için kesin, dilerseniz çatalla bastırarak şekil verin.

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Anahtar Kelimeler:
çiğ börek tarifi
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