Çiğ börek nasıl yapılır? Yedikçe yediren çiğ börek tarifi!

Çiğ börek ismini Kırım Tatarlarından şırbörek, şuberek, çiberek, çuberek, çiborek şeklinde günümüze çiğ börek olarak gelmiş. Kahvaltı, beş çayı sofralarına yakışan çiğ börek hem sıcak hem de soğuk şekilde tüketilebiliyor. İşte en pratik çiğ börek yapımı!
Hamuru için;
4,5 su bardağı un
Yaklaşık 2 tatlı kaşığı tuz
1-1,5 su bardağı su
İç harcı için;
350 gram orta yağlı kıyma
Yarım rendelenmiş soğan
Karabiber
Tuz ve su
Hamurunun hazırlanışı: Un, tuz ve sudan oluşan bir hamurdur (hamurun püf noktası sert bir hamur olmalı ) suyunu bu kıvama göre göz kararı ayarlayalım.
İç harcın hazırlanışı; Tek çekilmiş orta yağlı kıymanın içine yarım soğanı rendeleyelim.
İçerisine tuz, karabiber ekleyelim ve kıymamızı sulandıralım.
Hamurumuzu bezelere ayırıp açalım.
İçerisine kıymasını koyup katlayalım ve kenarlarından keselim. (kenarları daha iyi yapışsın diye kesiyoruz)
Kızgın yağda alt üst kızartalım ve afiyetle yiyelim.
2,5 su bardağı un
Yarım yemek kaşığı sirke
1,5 yemek kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı kadar ılık su
Tuz
Beyaz peynir ya da lor
Maydanoz
Tuz
Peyniriniz tuzluysa tuz koymayabilirsiniz.
Yapılışı
Hamuru iyice yoğurun. Yarım saat dinlendirin. Dinlenen hazmurdan ceviz büyüklüğünde parçalar açıp tabak büyüklüğünde açın.
Bir yarısına harcı koyup üstünü diğer yarısı ile kapatın. Kenarını hamur kesici kesin. Kızgın yağda kızartın.
Malzemeler
Yarım kilo un
Bir çimdik tatlı kaşığı tuz
2,5 su bardağı ılık su
1 paket kabartma tozu
1 patates rendesi
1 soğan rendesi
Sıvı yağ
Karabiber, kimyon
İç harcı yapımı
Un, tuz, kabartma tozu ve sudan oluşan malzemelerle güzel bir hamur yapın. Patatesleri yıkayıp tencereye alın ve haşlayın.
Daha sonra rendenin ince tarafıyla rendeleyin. 1 adet soğanı da kabuğunu soyup ince ince doğrayın. Baharatları ve sıvı yağı da ekleyip karıştırın.
Yapılışı
Dinlendirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp beze haline getirin. Yaptığınız bezeleri tabak büyüklüğünde açın. Hazırladığınız iç harcı hamurun yarısına koyun diğer yarısını üstüne kapatın.
Pürüzsüz bir yarım daire için hamur kesici ile kenarlarını düzenleyebilirsiniz. İyice ısınmış bol yağda kızartın.
-Çiğ börek hamurunu hazırlarken çok yumuşak olmamasına, hafif sert bir yapıda olmasına dikkat edin.
-Hamurun pişerken çok yağ çekmesini istemiyorsanız hamurundan sirkeyi eksik etmeyin,
-Kenarlarının güzelce yapışması ve pişerken açılmaması için kesin, dilerseniz çatalla bastırarak şekil verin.
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