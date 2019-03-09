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Çiğ köfteci Ali Usta'nın 7 yıl önceki hali sosyal medyaya damga vurdu!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 09.03.2019 11:17 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve doğal hareketleriyle milyonlarca kişinin sevgisini kazanan Çiğ Köfteci Ali Usta'nın 7 yıl önceki görüntüleri herkesi şaşırttı.

Sosyal medya fenomeni Ali Usta'nın 7 yıl önceki halini gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan Ali Usta'nın 7 yıl önceki hali herkesi şaşırttı. Görüntülerde Ali Usta'nın şu anki haline göre daha sakin ve alçak gönüllü halleri dikkat çekiyor. Ali Usta, sıra bekleyenlere sinirlenmek yerine "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullanıyor.

MESLEĞİ BIRAKTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Sıradan bir çiğ köftecinin aksine dükkanının önünde metrelerce kuyruk oluşan bu işletmenin sahibi Ali Usta, müşterilere olan sert tavrı ve şiddet olaylarıyla gündeme gelmişti. Son olarak dükkanının önünde gitar çalan 2 gence saldırdığı anın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası eleştiri yağmuruna tutulan Ali Usta, bir yemek sitesinin iddiasına göre mesleğe küserek doğduğu şehir Hatay'a geri döndü.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ali usta kim ya haber değeri taşıyor.
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