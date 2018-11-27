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Çİğdem Tunç: Mehmet Ali Erbil'e gerekirse organlarımı veririm

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil'in yakın arkadaşı Çİğdem Tunç, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili canlı yayında bilgi verdi. Tunç "Gerekirse ben organlarımı veririm" dedi ve duygu dolu anlar yaşadı.

Çİğdem Tunç: Mehmet Ali Erbil'e gerekirse organlarımı veririm

Mehmet Ali Erbil'in 12 yıllık partneri Çİğdem Tunç, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Tunç, ünlü şovmenin sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri anlattı... İşte açıklamalarından satır başları:

"3 gün önce hastanedeydim. İlk eşi Muhsine Hanım, Sezin, Erkan Abi (Erkan Yolaç) oradaydı…‘Ustası kardeşini mi bekliyor?’ dedim. Ben organlarımı veririm tabii ki… O raddeye varmasın. İflas etmesin organlar. Ama ederse ‘Siz çocuksunuz, siz annesiniz… öncelik benim’ dedim. Benim çoluğum çocuğum yok. Bundan sonra sevdiklerim için yaşayacağım. İslam şöyle emreder; bir şey verirken bir yanın acıyacak. Param çoktu, al senin olsun. Bu ceketi giymiyorum, al senin olsun. Öyle bir şey yok. Benim bir iç organıma her zaman ihtiyacım var, onu vereceksin.

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BİR DAKİKA OLSUN GÖRMEM LAZIM

Ben timsah gözyaşlarıyla göstere göstere ziyaret eden bir kadın değilim. Ciğerim kimsenin işine yaramaz. Çok sigara içiyorum. Kanım, canım, neyim gerekiyorsa Mehmet Ali’nindir. 12 yıl bu adamla beraberdim. O benim silah arkadaşım. Benim Mehmet Ali’yi bir dakika olsun görüp, ‘Kalk hadi’ demem lazım.

Muhsine, Mehmet Ali’nin 30 kilo verdiğini söylüyor. Sezin ‘çok kötü’ dedi. Bunca gündür uyutulan bir hasta. Tabii ki kilo verir. Damar yoluyla besleniyor. Kilo kaybedilir, geri alınır. Yerler, iyi bakılırlar, fizik tedaviler şunlar bunlar toparlarlar. Ben yanına girmek isterim. 1 dakika… Bu durumdaki hastayı zaten daha fazla rahatsız edemeyiz. Ben şekilde şemalde değilim.

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MEHMET ALİ AĞLAMAYA BAŞLADI

Çok küçüğün 20’li yaşların ben başlarındayım o da ortalarında. Sevgili İbrahim Tatlıses ile Anadolu turnesi yapıyoruz. Bir şehirde eski Türk filmlerindeki mekanlara benzeyen bir yerde sahneye çıkacağız. Mehmet Ali ağlamaya başladı. ‘Burada mı sahneye çıkacağız’ diye. O hali hiç unutamadığım bir haldir. Dayandığı kim, ben! Al birini vur ötekine…

Çok yakıştırılıyorduk. Yakıştığımız için sahnede beraberiz zaten. Muhsine Hanım da, Nergis Hanım da benim can ciğer dostlarımdı. Geçen gün hastanenin lobisinden çıkarken ‘O bu hastaneden yürüye yürüye çıkacak tamam mı lan?’ dedim. İnsanlar ‘deli’ demiştir, belki de ‘Çiğdem Tunç değildir bu’ diye düşünmüştür.


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