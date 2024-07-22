YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Dünya Mutfağı Tarifleri
    4. Ciğer mousse tarifi: Ciğer mousse nasıl yapılır?

    Ciğer mousse tarifi: Ciğer mousse nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    22.07.2024 23:15
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Farklı bir hazırlama tekniği kullanarak yapılan mousse ya da mus, hem tatlı hem de tuzlu besinler için geçerli olan bir lezzettir. Farklı şekillerde hazırlanarak hafif kremsi ya da yoğun kıvamlı olabilir. Siz de sofranızda farklı sunumlar yapmaktan hoşlananlardansanız aşağıdaki ciğer mousse tarifimiz ile renkli ve lezzetli sofralar hazırlayabilirsiniz.

    Ciğer mousse tarifi: Ciğer mousse nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 60dk
    Pişirme Süresi 60dk
    Kalori/Porsiyon 380kal

    Ciğer mousse tarifinde kullanmanız gereken tüm malzemelerin listesini ve tarif aşamalarını aşağıda listeledik. Adım adım bu tarife uyarak siz de bu farklı lezzetin tadını çıkartabilirsiniz. Ayrıca yapımı da oldukça kolay. Şimdiden afiyet olsun.

    Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

    MALZEMELER

    • 200 gram tereyağı
    • 1 soğan
    • Yarım demet kekik
    • 200 gram tavuk ciğeri
    • 1 portakalın suyu
    • 1 paket krema
    • 1 yumurta
    • 4 yaprak jelatin
    • 1 kase kırmızı frenk üzümü
    • 10 beyaz top biber
    • 1 çay kaşığı tuz
    • 1 çay kaşığı karabiber

    TARİF

    • Tencerede yağı eritin.
    • Soğanları küp küp doğrayın.
    • Eriyen yağdan bir kaşık alın ve soğanları ayrı bir tavada bu yağ ile kavurun.
    • Kekikleri ve ciğerleri ince ince doğrayarak ekleyin ve 5 dakika kavurun.
    • Portakal suyunu ekleyin.
    • Baharatları atıp karıştırın.
    • Isınmış tereyağını ardından kremayı ve yumurtayı karışıma ekleyin.
    • Tümünü blender'da çekin.
    • Derin bir kalıba yaptığınız püreyi yayarak yerleştirin.
    • Kapağını kapatın ve bir tepsinin içine oturtun.
    • Sıcak fırında 150 derecede 50 dakika pişirin.
    • Soğuk suda jelatinleri yumuşatın.
    • Üzümlerin sularını ısıtın ve jelatinlere ekleyin.
    • Bu karışımı ciğerin üzerine dökün.
    • Üstü kısma top biberleri yerleştirin ve dolaba kaldırın.
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Chef GPT
    Yağışların ardından ortaya çıktı: 40 santimi buldu! Yağışların ardından ortaya çıktı: 40 santimi buldu!
    Anahtar Kelimeler:
    ciğer tarif
    En Çok Okunan Haberler
    Ağır sözler: Uğraşmaya değmez!

    Ağır sözler: Uğraşmaya değmez!

    Ölümcül hata! Rus fenomen Ozolina'nın ölümünde kahreden detay

    Ölümcül hata! Rus fenomen Ozolina'nın ölümünde kahreden detay

    Bali'de tatil! Sevgilisine verdiği pozları paylaştı

    Bali'de tatil! Sevgilisine verdiği pozları paylaştı

    Erdoğan'dan Özel'e çağrı: SGK'ya borçları ödeyin

    Erdoğan'dan Özel'e çağrı: SGK'ya borçları ödeyin

    Motorine indirim geliyor

    Motorine indirim geliyor

    İki çocuğun canına kıydı: Her şey sosyal medyada beğeni uğrunaymış!

    İki çocuğun canına kıydı: Her şey sosyal medyada beğeni uğrunaymış!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

    Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

    Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.