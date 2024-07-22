Ciğer mousse tarifi: Ciğer mousse nasıl yapılır?

Ciğer mousse tarifinde kullanmanız gereken tüm malzemelerin listesini ve tarif aşamalarını aşağıda listeledik. Adım adım bu tarife uyarak siz de bu farklı lezzetin tadını çıkartabilirsiniz. Ayrıca yapımı da oldukça kolay. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 200 gram tereyağı

1 soğan

Yarım demet kekik

200 gram tavuk ciğeri

1 portakalın suyu

1 paket krema

1 yumurta

4 yaprak jelatin

1 kase kırmızı frenk üzümü

10 beyaz top biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber