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Çığlık çığlığa kaldı ama kimse anlamadı! The Green Inferno ölümüne neden oluyordu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 25.12.2020 10:35 | Son Güncelleme:
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Çığlık çığlığa kaldı ama kimse anlamadı! The Green Inferno ölümüne neden oluyordu

The Green Inferno filminin başrol oyuncusu Lorenza Izzo, ürkütücü yamyam filminde başına gelen ve neredeyse ölümüne sebep olacak olayı anlattı.

Amazon ormanlarına giden bir grup aktivist öğrencinin yamyam kabilelerden birinin eline düşmeleriyle başlarına gelen olaylar silsilesini konu alan The Green Inferno, 2014 yılının dikkat çeken filmlerinden biriydi. Eleştirmenleri ikiye bölen filmin yönetmen koltuğunda Eli Roth oturuyor. Stephen King filmle ilgili izlemesi çok zor demişti.

THE GREEN INFERNO ÇEKİMLERİNDE NEREDEYSE ÖLÜYORMUŞ

Yamyamlı korku filminin başrol oyuncusu Lorenza Izzo, çekimler esnasında neredeyse ölümüne sebep olacak olayı yıllar sonra anlattı. Filmde Justine karakterini canlandıran Şilili aktris, Amazon Nehri'nde zorlu bir sahneyi çekerken neredeyse boğuluyormuş.

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Korku filminin bir noktasında Amazon Nehri üzerinde geçen bir sahne var. Uçak düştükten sonra yamyam kabile üyeleri hayatta kalanları oklara vurarak onları bayıltıyor. Justine uyandığında, kendisini birkaç yamyamın kürek çektiği bir kanonun içinde bulur. Kaçmaya çalışırken suya düşerek hayatı için savaşır.

GREEN-INFERNO-2013-movie

Justine karakterini canlandıran Lorenza Izzo, o sahnede gerçekten hayatını kurtarmaya çalışıyordu. Sahne çekilirken nehirdeki bir kayaya çarpan genç oyuncu, nehrin güçlü akımı yüzünden sürüklenmeye başladıktan sonra hayatını zor kurtardığını söyledi. Ekip, ilk bakışta oyuncunun gerçekten boğulmak üzere olduğunu fark etmemiş. Sette bulunan dublör koçu oyuncunun rol yapmadığını fark ederek, ekibin harekete geçmesini sağlamış. Yönetmen Eli Roth, filmde bu sahneleri kullandı. Oyuncunun oradaki çığlıkları ve yaşadıkları tamamen gerçek.

THE GREEN INFERNO KONUSU

Bir grup Amerikalı öğrencinin yok olan kabileleri korumak amacıyla New York şehrinden Amazonlara yaptıkları yolculuk sırasında, yaşadıkları kaza sonucunda bir grup yerli tarafından yakalanırlar. Ve korku dolu dakikalar bundan sonra başlar.

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