Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal mini şortu ve sütyeniyle poz verdi

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan ödüllü oyuncu Cihan Ünal'ın, Sabiş Kuzuoğlu ile evliliğinden Irmak Ünal adında kızı bulunuyor. Sosyal medyada popüler olan Irmak Ünal, paylaşımlarıyla göze çarpıyor.

MİNİ ŞORTU VE SÜTYENİYLE POZ VERDİ

Sporla iç içe yaşayan Irmak Ünal düzgün vücuduyla dikkat çekiyor.

Ünal, mini şortlu ve sütyenli pozunu paylaştı.

Irmak Ünal 45 yaşındadır.

Cihan Ünal ve Türkan Şoray'ın kızı olan Yağmur Ünal adında bir kız kardeşi bulunuyor.

Irmak Ünal Sizi Seviyorum, Ayakta Kal, Çığlık Çığlığa Bir Sevda gibi projelerde boy gösterdi.



