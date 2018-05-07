Cihan Ünal'ın panik anları...

Antalya dönüşü Atatürk Havalimanı’nda genç bir kadınla objektife takılan Cihan Ünal, muhabirlere tepki gösterdi. Usta oyuncunun menajeri “Sevgilisi var ama bu kadın değil” diye açıklama yaptı.

Fotoğraflarını çeken muhabirlere “Bizi çektiniz, mutlu mu oldunuz?” diye tepki gösteren Ünal, Kement’le ilgili sorulara da “Arkadaşım olur” yanıtını verdi.

Antalya’dan üç büyük valizle dönen ikili, havalimanından ayrıldıktan sonra Cem Davran’ın tiyatro oyununu izlemeye gitti.

MENAJERİ: CİHAN BEY PANİKLEDİ

Ünal, daha sonra Kement’le fotoğrafını Instagram’da paylaşarak aynı zamanda “iş arkadaşı” olduklarını duyurdu. Basın danışmanı Selçuk Kaya da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Cihan Bey panikleyince kendini ifade edemedi. Yanındaki kadın animasyon grafikeri. İş için iki günlüğüne Antalya’ya gitmişlerdi. Cihan Bey’in sevgilisi var ama bu kadın değil.”

Cihan Ünal, sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Animasyon içerikli ilk projemiz hazır sayılır. Dört farklı şehirde gerçekleşecek Animasyon Tiyatro projemizin mimarı Orhan Oral, yazar-çizeri Zöhre Abanoz ve Arzuhan Kement. Emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkürler.”



