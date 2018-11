Cihat Arslan: İlk Sevilla maçına göre daha üretken olmak istiyoruz

“İnançlı olarak bir şeyleri başarmak için oynuyoruz”

Her iki takımdaki sakatlıkların oyunu nasıl etkileyeceği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Arslan, “Onların eksiklikleri onları çok etkilemez ama bizim eksiklerimiz bizi çok derinden etkiliyor. Onların daha fazla alternatifleri var. O nedenle çok şanslılar. Bizim de bölgesel eksikliklerimiz var. Bugün de Seleznyov’un sakatlığı söz konusu oldu. O da kadrodan çıkarıldı. Stoper ve santrfor, çok ciddi iki ölümcül noktada büyük eksikliklerimiz var. Bu bizi düşündürüyor. Sonuçta bizde farklı bir sistemle sahada oynayacağız. Bu eksikliği hissettirmeden oynamaya çalışacağız. Futbol 90 dakika ve her bölgede oynanacak. Belli bir bölgeye kalmak mümkün değil. Günümüz futboldaki en önemli etkenler geçişler. Kaç forvetle, kaç stoperle oynadığınızdan çok geçişler önemli. Yarın sahaya 11 kişi çıkacağız, 3 oyuncu değiştireceğiz. Tabii ki zor bir gece. İnançlı olarak bir şeyleri başarmak için oynuyoruz. Rakibimizin gücüne saygı duyacağız. Bizim de gayelerimiz ve hedefimiz olacak. Bizim hayalimiz ve ümidimiz kazanmak ve kazanmamın yollarını aramak. Rakibinizin gücünü kabul etmezseniz, sonucunda hayal kırıklıklarınız çok olur. İnanan 11 kişi var. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.