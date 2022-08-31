Cihaz eş anlamlısı nedir? Cihaz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cihaz kelimesi, Arapça "chz" kökünden gelen ve "donanım, teşkilat, gerekli eşya" anlamına sahip cihāz sözcüğünden türemiştir. Cihaz sözcüğünün anlamları şu şekildedir:
(isim) Aygıt, alet, takım.
(isim) Çeyiz.
Cihaz kelimesiyle ilgili örnek cümleleri şu şekilde sıralayabiliriz:
- Yeni bir cihaz aldığı için çok mutluydu.
- Bozulan cihazımı tamire verdim.
- Genç adam, yeni cihazın açılımını yapacakken herkes dükkanda toplanmıştı.
- Cihaz içerisine bir kablo konulmadığı için cihaz çalışmıyordu.
Cihaz kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekildedir:
Cihazın eş anlamlıları ile örnek cümleler
- Bu aletle ne yapacağımı bilemiyorum.
- Annemin vermiş olduğu masaj aleti çok işime yaramıştı.
- Elindeki aletle dışarıya çıkacakmış.
- Küçük çocukların bu aletlere dokunması tehlikeli ve yasaktır.
- Tamirci, apereyleri alıp bozuk vanayı tamir etmek için yola koyuldu.
- Babam, musluk bozulduğu için kendine alet takımı alacak.
- Kardeşimin yeni aparey birkaç gün sonrasında bozuldu.