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Cihaz eş anlamlısı nedir? Cihaz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.08.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok dil kelime bakımından çok çeşitlidir. Türkçe dili de bu dillerden birisidir. Oldukça geniş kelime haznesine sahiptir. Türkçede bazı kelimeler başka dillerden geçmiştir. Cihaz kelimesi de, Arapçadan alıntı bir kelimedir. Peki, cihaz kelimesinin eş anlamı nedir?

Cihaz eş anlamlısı nedir? Cihaz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cihaz kelimesi, Arapça "chz" kökünden gelen ve "donanım, teşkilat, gerekli eşya" anlamına sahip cihāz sözcüğünden türemiştir. Cihaz sözcüğünün anlamları şu şekildedir:

(isim) Aygıt, alet, takım.
(isim) Çeyiz.

Cihaz kelimesiyle ilgili örnek cümleleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Yeni bir cihaz aldığı için çok mutluydu.
  • Bozulan cihazımı tamire verdim.
  • Genç adam, yeni cihazın açılımını yapacakken herkes dükkanda toplanmıştı.
  • Cihaz içerisine bir kablo konulmadığı için cihaz çalışmıyordu.
Çok eş anlamlısı nedir? Çok kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerÇok eş anlamlısı nedir? Çok kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cihaz eş anlamlısı nedir?

Cihaz kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekildedir:

  • Alet
  • Aparey
İcat eş anlamlısı nedir? İcat kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımİcat eş anlamlısı nedir? İcat kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Cihazın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Bu aletle ne yapacağımı bilemiyorum.
  • Annemin vermiş olduğu masaj aleti çok işime yaramıştı.
  • Elindeki aletle dışarıya çıkacakmış.
  • Küçük çocukların bu aletlere dokunması tehlikeli ve yasaktır.
  • Tamirci, apereyleri alıp bozuk vanayı tamir etmek için yola koyuldu.
  • Babam, musluk bozulduğu için kendine alet takımı alacak.
  • Kardeşimin yeni aparey birkaç gün sonrasında bozuldu.
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