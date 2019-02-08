Çikolata kisti nedir? Çikolata kisti neden oluşur? Çikolata kisti tedavisi beslenme ile ilişkili mi?

Türkiye’de yaklaşık iki milyon kadın aynı hastalığı paylaşıyor. Kimi zaman hemen ortaya çıkarken kimi zaman ihmal sonucunda ilerlemiş bir şekilde hayatımıza giren çikolata kisti, doğurganlık ihtimalini düşürmeye kadar birçok sorunu beraberinde getiriyor. Avrasya Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, çikolata kisti ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR?

Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, kadınlarda sıklıkla görülen bir sağlık problemidir. Rahmin içini dolduran doku tabakasına ait hücrelerin rahim dışına yerleşip büyümesiyle oluşan çikolata kisti genel olarak alt karın boşluğu, yumurtalıklar ve mesane gibi organlarda ortaya çıkar. Bu hastalığa çikolata kisti denmesinin nedeni ise yumurtalıklarda oluştuğunda her adet döneminde dökülen kan ve dokunun oluşan kist içinde birikerek çikolata gibi kahverengi bir görünüm almasıdır.

EN ÇOK HANGİ YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLÜYOR?

Dünyada çok sık görülen çikolata kistinin ülkemizde rastlanma oranı ise her 5 kadından 1’idir. En çok 18 – 45 yaş arası daha önce hiç hamile kalmamış kadınlarda ortaya çıksa da üreme çağındaki kadınlarda görülme oranı % 5 ila 10, gebe kalamayan kadınlarda ise %50 civarındadır. Eğer aile hikayesinde çikolata kisti olan kişiler varsa bu oranlar çok daha artabilir.