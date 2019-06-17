Çikolata kistleri ile nasıl mücadele edilir?

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Emre Pabuçcu, endometriozis ve çikolata kistleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. ÇİKOLATA KİSTLERİ VE ENDOMETRİOZİS AYNI HASTALIK MI? Endometriozis, toplumda her 10 kadından 1’inde izlenebilen, kadında çeşitli dokularda tutulum yapabilen, kronik ve hayat standartlarını düşüren bir hastalıktır. Bu hastalık, aynı tümörlerde olduğu gibi yayılabiliyor ve böylece evresi de artıyor. Ancak şu konuyu açıklayalım, bu hastalık bir kanser değil. Çikolata kistleri ise bu hastalığın ileri evrelerinde yumurtalıklarda görülen hali. Tek veya iki taraflı olabiliyor. ÇİKOLATA KİSTLERİ NE ŞEKİLDE BELİRTİ VERİR? Hiçbir sorun çıkarmayacağı gibi, şiddetli kasık ağrıları, bulantı, karın ağrıları, adet dönemlerinde şiddetli ağrılar ve kısırlık sebebi olarak karşımıza çıkabilir. Ağrının yanında, kısırlık nedenleri arasında da sayılmaktadır. Özellikle büyük kistler, yumurtalığı kendi etraflarında döndürüp kan akımlarını bozabilir veya patlayarak acil bir durum yaratabilir.

ÇİKOLATA KİSTLERİ NE ZAMAN TEDAVİ ETMEK GEREKİR? ÇİKOLATA KİSTİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR? Çikolata kistleri, özellikle tek taraflı ve çok ağrılı olduğunda boyutlarına bakılarak ameliyat kararı verilebilir. Yine genç hasta, iyi yumurta rezervi ve boyutça büyüklük varsa ameliyat planı yapılabilir. Genellikle laparoskopi yani kapalı ameliyat öneriyoruz. Bu kararı verirken over rezervine bakmak çok önemli. Eğer rezerv az ise ki bundan kastımız AMH değerinin < 1ng/ml olmasıdır, ameliyat kararını tekrar gözden geçirmek gerekir. Çünkü en usta ellerde bile ameliyat sonrası rezervde azalma olmakta. Bu da erken menopoz riskini taşıyor. Özellikle 2 taraflı-büyük kistlerin varlığında ve daha önce geçirilmiş cerrahi varsa ameliyat riskli. ÇİKOLATA KİSTLERİNİN İLAÇ İLE TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ? Bu kistler, bazı durumlarda 3-6 aylık sürelerde hormonlar ile tedavi edilebilmekte. Özellikle adet dönemlerinde şiddetli ve dirençli ağrı tarif eden kadınlarda cerrahi planı yapılmayacak ise hormonlar ile kistler baskı altına alınabilir.