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Cildinin sırrı belli oldu! Özge Özpirinçci'den güldüren cilt bakımı tüyosu

16.07.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, şu sıralar hem yeni dizilerinin hem de hamileliğinin heyecanını yaşıyor. Bu arada cilt bakımını da ihmal etmeyen ünlü oyuncu, verdiği tüyoyla çok güldürdü.

Cildinin sırrı belli oldu! Özge Özpirinçci'den güldüren cilt bakımı tüyosu

Özge Özpirinçci, "Aşk Yeniden" ve "Kadın" dizileri sayesinde Türkiye'nin en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı. Ancak "Kadın" dizisinin çekim temposu ve yoğun dramın ağırlığı nedeniyle zor bir hastalık atlatan Özge Özpirinçci, rotayı dijital platformlara kırdı. Böylece, daha insani bir tempoda çalışıp daha kalıcı işler ortaya koyabileceğini düşündü. Netflix Türkiye'de star oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'la başrol oynadığı "Bir Denizaltı Hikayesi" herkesi çok heyecanlandırdı. Ama Özge Özpirinçci'nin sürprizi bununla sınırlı kalmadı. Bu kez, "İlk ve Son" dizisi için Salih Bademci'yle kamera karşısına geçti. Üstelik, bir setten diğerine koştururken hamile olduğunu öğrendi ve en büyük bombası da bu oldu.

Güldüren paylaşım

Özge Özpirinçci Burak Yamantürk

Bir kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin yakında nikah masasına oturması bekleniyor. Ama setten sete koşturup duran Özge Özpirinçci, önce güzelce dinlenmek istiyor. Bugünlerde kendine vakit ayıran ve genelde evde olan ünlü oyuncu, köpeğiyle yaptığı paylaşımlarla çok güldürüyor.

Özge Özpirinçci

Cildinin güzelliğiyle bilinen Özge Özpirinçci, bunu da, "Cilt bakımı onemli!" diyerek dünyalar tatlısı köpeğine bağlayınca hayranlarını yine çok güldürdü.

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Netflix Burak Yamantürk Kıvanç Tatlıtuğ Özge Özpirinçci
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