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Çıldır Gölü'nde sinek fırtınası! Doğal afet olayı gibi görüntü: İstila ettiler...

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Çiğdem Sevinç

Ardahan’daki Çıldır Gölü, bu yıl olağanüstü yoğunlukta görülen yeşil sinek istilasıyla kabusu yaşıyor. Zararsız olduğu belirtilen sineklerin toplu uçuşu kar fırtınasını ve hortumu andırırken, ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı.

Türkiye’nin Gürcistan ve Ermenistan’a komşu illeri Ardahan ve Kars arasında bulunan, 124 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van’dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü’nün dört bir tarafı, yöre halkı tarafından zararsız oldukları belirtilen sineklerle kaplandı.

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GÖL ÇEVRESİNİN TAMAMINI KAPLADI

Her yıl mayıs ayında ortaya çıkan ve bölge halkının 'yeşil sinek' olarak nitelendirdiği sineklerin bu yıl fazla olması ve göl çevresinin tamamını kaplaması dikkat çekti.

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HORTUM GİBİ GÖRÜNTÜ

Çıldır Gölü'nü gezmek için bölgeye giden Fatih Balcı, bazı noktalarda hortumu andıran görüntü oluşturan sinek fırtınasını cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çıldır Gölü sinek
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