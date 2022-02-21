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Çıldır Gölü’ne gelen turistler fotoğraf çektirmeden gitmedi! “Antarktika ve Alaska'yı andırıyor"

21.02.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars ile Ardahan arasında yer alan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne gelen turistler, buz kütleleri ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Çıldır Gölü’ne gelen turistler fotoğraf çektirmeden gitmedi! “Antarktika ve Alaska'yı andırıyor"

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kışın turistlerin ilgisini çeken alanların başında gelen ve soğuk hava sebebiyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, şu sıralar 30 santimetre buz tabakası bulunuyor.

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Hava değişimi ve dalgaların da etkisiyle gölün orta kısmında metrelerce uzunlukta yarıklar oluştu. Gölde yarıkların oluştuğu kısımlarda bir metreyi aşan yükseklikte buz kütlelerin oluşması dikkati çekiyor.

“HERKESİ BURAYA DAVET EDİYORUM”

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Vatandaşlardan Ümit Öztürk, Çıldır Gölü'nü görmek için daha önce de Ardahan'a geldiğini ancak üzerinde bu kadar uzun süre gezinti yapmadığını aktardı. Göldeki buz kütlelerinin ilgilerini çektiğini anlatan Öztürk, "Burası şu an kesinlikle Antarktika ve Alaska'yı andırıyor. Daha önce gelmiştim fakat ilk kez bu kadar detaylı gezdim. Herkesi buraya davet ediyorum. Kesinlikle bu görüntüyü kaçırmamak lazım. Çünkü görülmesi ve yaşanması gereken bir yer. Şu an gölün ortalarına doğru yürüdük, adeta Alaska'yı andırıyor." dedi. Bazı vatandaşlar, büz kütleleri üstünde oturup hatıra fotoğrafı çektirdi.

(AA)

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