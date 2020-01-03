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  4. "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" için hazırlıklar tamam

"Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" için hazırlıklar tamam

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.01.2020 15:48 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı: - "Tamamladığımız çalışmalarla şölen alanına 10 bin metrekareden fazla taş döşendi. Bu çalışmayla artık çamur olmayacak. Yine aynı şekilde kameriyeler ve oturma bantları kuruldu"

Ardahan ve Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla geleneksel yapılan "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" için hazırlıklar tamamlandı.

Bu yıl 7'ncisi şubat ayında yapılması planlanan organizasyon için şölen alanında altyapı çalışmaları tamamlandı, oturma alanları ve kameriyeler oluşturuldu.

Bölgede incelemede bulunan Vali Mustafa Masatlı, şölenin yapılacağı alanda ilk kez bu kadar geniş çaplı yatırım yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Çıldır Gölü, Türkiye'nin donan tek gölüdür. Her yıl donan bu göl üstünde şölen yapıyoruz. Şölenin daha verimli geçmesi için valiliğimizce şölenin yapılacağı alanda çeşitli düzenlemeler yaptık. Tamamladığımız çalışmalarla şölen alanına 10 bin metrekareden fazla taş döşendi. Bu çalışmayla artık çamur olmayacak. Yine aynı şekilde kameriyeler ve oturma bantları kuruldu."

Masatlı, bu yıl şölene daha çok insan beklediklerini aktararak, hem Ardahan'ı hem de Çıldır Gölü'nü daha çok tanıtmak istediklerini kaydetti.

Çalışmaların gölün doğasına zarar vermeden gerçekleştiğini dile getiren Masatlı, gölü doğal yapısıyla gelecek nesillere aktarmak istediklerini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Çıldır Gölü Şölen Vali Mustafa Masatlı

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