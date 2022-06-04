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Çilek reçeli nasıl yapılır? Çilek Reçeli malzemeleri neler?

04.06.2022 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesiyle çilek reçeli hazırlamak için kollar sıvandı. Şimdi sıra tarifini öğrenmekte... Çilek reçeli tarifi için en önemli malzeme adından da anlaşılacağı gibi çilektir. Peki çilek reçeli nasıl yapılır? Çilek Reçeli malzemeleri neler? İşte detaylar...

Çilek reçeli nasıl yapılır? Çilek Reçeli malzemeleri neler?

Yazın ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan çilek reçelini tatmak kadar yapmak da keyifli. Peki çilek reçeli nasıl yapılır? Çilek Reçeli malzemeleri neler? Kolay çilek reçeli yapımı tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

ÇİLEK REÇELİ MALZEMELERİ

2-2,5 kilo küçük çilek
2 kilo toz şeker
1 limon (suyu)

Çilek reçeli nasıl yapılır? Çilek Reçeli malzemeleri neler?

ÇİLEK REÇELİ TARİFİ

Çileği bol suyla yıkayıp temizleyin. Ardından yapraklarını kopartın ve yeniden yıkayıp süzgece koyun. Tencerenin içine konulan çileklerin kilosu kadar toz şekeri de ilave edin. Ardından tencerenin kapağını kapatın ve bir gece boyunca bu şekilde bekletin.

Ertesi gün tencereyi yüksek ateşte pişirmeye başlayın. Kaynamaya başlayınca üzeri köpüklenirse köpükleri alın. Çilekleri 1-2 dakika kaynattıktan sonra altını kısın. 20 dakika içinde koyu bir kıvam alacaktır. Bu sırada ara ara karıştırmayı unutmayın.

Çilek koyu bir kıvam almaya başladığında içine limon suyu ilave edin. Biraz karıştırın ve 2-3 dakika kaynatın. Ardından tadına bakabilirsiniz. Reçelin kıvamı tutmadıysa kaynatmaya devam edin. Ilıdıktan sonra kavanozlara doldurabilirsiniz.


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